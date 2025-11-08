أول تعليق من عبد الواحد السيد على صورة مجلة الأهلي.. ماذا قال؟

علق عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادى الزمالك، على نشر مجلة الأهلي صورة له ولـ لاعبى الزمالك فى أزمة الإمارات الشهيرة.



تعليق عبد الواحد سيد

وأكد عبد الواحد السيد ، في تصريحات إذاعية بأنه لا يرى أي مشكلة في الصورة التي تم تداولها خلال أزمة الفريق في الإمارات الموسم الماضي.



كما أوضح أن المشهد من الأساس كان نابع من تحمله المسؤولية تجاه لاعبي الفريق، وليس له أي أبعاد أخرى.

وأكمل: “ بالعكس أنا شايف اللي حصل فخر ليا، إني دخلت مكان لاعب وحميت فريقي، ومش فارق معايا موضوع الصورة أو نزولها، الحمد لله على كل حاجة، لأن ده جزء من واجبي ومسؤوليتي”.

وتابع: الأزمات أحياناً بتكون خير، لأنها بتفوقك وتخليك تراجع نفسك، وبتديك طاقة وقوة أكبر، وده اللي حصل معايا بالضبط في الموقف ده.

واختتم : "وآه، فعلاً دخلت مكان لاعب، بس مش هتكلم في تفاصيل، ومفيش أي مشكلة في اللي حصل".

وتداولت مجلة الأهلى ، الصورة الشهيرة لـ ثلاثى الزمالك عبد الواحد السيد ودونجا وشلبى، على صفحاتها في عددها الأخير.