مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر

أكد مصطفى وزيري عالم الآثار، أن الأهرامات هي مقابر ملكية ولا جدال في ذلك وتم تصميمها كي يدفن فيها ملوك مصر القديمة.

وقال مصطفى وزيري في حواره على قناة "المحور "، :" الدولة الحديثة أيام المصريين القدماء معملتش اهرامات لدفن الملوك وتم اعتماد مقابر طبيعية تحت الأرض فقط".

وتابع مصطفى وزيري، أن المصري القديم في الدولة الحديثة كان عايز يخبي المقابر تحت الأرض كي تكون بعيدة عن اللصوص.

وتابع مصطفى وزيري، أنه لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر"، مضيفا:" البعثة المصرية برئاستي في 2020 علمنا حفاير في أطفيح جنوب الجيزة ولم يتم الكشف عن أي مقابر ملكية هناك.

وأكمل مصطفى وزيري، أن الأثار هيعلم مش حكاوي، ووادي الملوك به 64 مقبرة منهم 26 مقبرة ملكية.