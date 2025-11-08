قبل قمة الأحد.. ماذا حدث في مباريات الأهلي والزمالك بنهائي السوبر؟

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد القادم لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة رقم 23 لكأس السوبر المصري.

وخلال 9 مواجهات سابقة بين القطبين في نهائي البطولة مالت الكفة لصالح "المارد الأحمر" بقوة بعد أن نجح في حسم 7 منها لصالحه وسجل 10 أهداف مقابل تتويجين فقط و4 أهداف لفريق "مدرسة الفن والهندسة".

تاريخ نهائيات السوبر

ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة التي انضمت لقائمة المسابقات المحلية قبل أكثر من 24 عاماً وشهدت سيطرة شبه تامة منهما على البطولة بحصدهما 19 لقباً بواقع 15 للأهلي و4 للزمالك.

رغم أن لائحة البطولة كانت تمنح الأهلي بطل كأس مصر موسم 2000 - 2001 خوض نهائي النسخة الأولى أمام الزمالك في 14 سبتمبر 2001 إلا أن أزمة اشتعلت وقتها دفعت إلى استبداله بوصيفه غزل المحلة لتتأجل مواجهة الفريقين للنسخة الثالثة وبالتحديد في 28 أغسطس 2003 عندما التقيا لأول مرة في البطولة وانتهت المباراة التي قادها الفرنسي ألان سارس بالتعادل السلبي قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأهلي الذي تفوق بثلاثة ركلات مقابل ركلة واحدة وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

المواجهة الثانية بين الفريقين جاءت بعد نحو خمس سنوات تقريباً عندما اصطدما وجهاً لوجه في نهائي النسخة الثامنة في 27 يوليو 2008 وكانت الأفضلية لمصلحة "ناد القرن" أيضاً عندما تفوق بهدفي أحمد حسن والمعتز بالله إينو على ملعب القاهرة الدولي في (الكلاسيكو) الذي أداره الحكم النمساوي فريتز ستوشليك.

أما المواجهة الثالثة بين "الأحمر" و"الأبيض" في نهائي السوبر فقد أقيمت في 14 سبتمبر 2014 وتكرر سيناريو اللقاء الأول ولكن بشكل أكثر دراماتيكية بالنسبة لعشاق "القلعة البيضاء" بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وأضاع ثنائي الأهلي أحمد عبد الظاهر ووليد سليمان أول ركلتين وبات الطريق مفتوحاً أمام الزمالك بقيادة مديره الفني حسام حسن للفوز باللقب قبل أن تنقلب الطاولة وينجح الأهلي في حسم اللقب بعد أن أهدر الزمالك ثلاث ركلات عبر أحمد سمير ومحمد كوفي وإبراهيم صلاح وتمكن الأهلي من تسجيل 5 ركلات متتالية عن طريق محمد نجيب وباسم علي وسعد الدين سمير وصبري رحيل ومحمود رزق.

سيطرة اهلاوية

للمرة الرابعة على التوالي فرض "المارد الأحمر" سطوته وتوج بلقب النسخة الثالثة عشرة التي أقيمت خارج مصر لأول مرة في 15 أكتوبر 2015 على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين ’ حيث حسم اللقاء (3 – 2) تحت قيادة مديره الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بعدما أحرز عمر جابر هدف السبق للزمالك وتعادل الأهلي ثم تقدم بثنائية عبد الله السعيد من ركلتي جزاء وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث ’ قبل أن يحرز محمود عبد المنعم "كهربا" هدف الزمالك الثاني في الوقت بدل الضائع.

في النسخة التالية التي أقيمت في العاشر من فبراير 2017 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي وأدارها الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش ’ وضع "البلانكو" حداً لتفوق غريمه اللدود واستعاد اللقب الغائب لمدة 15 عاماً عندما تفوق بركلات الترجيح (3 – 1) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ’ لكن رد "الفرسان الحمر" لم يتأخر كثيراً ونجحوا في استعادة زمام المبادرة في النسخة السادسة عشرة التي احتضنها ملعب الجيش ببرج العرب بتاريخ 20 سبتمبر 2019 وأدارها الحكم الألماني الشهير فيلكس بريتش عندما فازوا (3 – 2) بتوقيع النيجيري جونيور أجايي (هدفين) وحسين الشحات ’ بينما سجل المدافع محمود علاء ثنائية الزمالك من ضربتي جزاء.

وللمرة الثانية ابتسمت المباراة النهائية للزمالك تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في نهائي النسخة رقم 17 التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بتاريخ 20 فبراير 2020 وأدارها الحكم النرويجي سيفين أودفار موين وتمكن "الملكي" من التتويج باللقب للمرة الرابعة بفارق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.

مجدداً جاء الرد (الأهلاوي) سريعاً وفي مناسبتين بعد أن تفوق على غريمه التقليدي (2 – 0) بتوقيع البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد في نهائي النسخة رقم 19 الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بصافرة البرتغالي فابيو فيريسمو بتاريخ 28 أكتوبر 2022 ’ ثم في نهائي النسخة رقم 22 على ملعب محمد بن وايد بنادي الجزيرة في 24 أكتوبر 2024 عندما فض الاشتباك بركلات المعاناة الترجيحية بعد التعادل (0 – 0) في اللقاء الذي أداره الدولي المصري أمين عمر.