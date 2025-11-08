قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل قمة الأحد.. ماذا حدث في مباريات الأهلي والزمالك بنهائي السوبر؟

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد القادم لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة رقم 23 لكأس السوبر المصري.

وخلال 9 مواجهات سابقة بين القطبين في نهائي البطولة  مالت الكفة لصالح "المارد الأحمر" بقوة بعد أن نجح في حسم 7 منها لصالحه وسجل 10 أهداف مقابل تتويجين فقط و4 أهداف لفريق "مدرسة الفن والهندسة".

تاريخ نهائيات السوبر

ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة التي انضمت لقائمة المسابقات المحلية قبل أكثر من 24 عاماً وشهدت سيطرة شبه تامة منهما على البطولة بحصدهما 19 لقباً بواقع 15 للأهلي و4 للزمالك.

رغم أن لائحة البطولة كانت تمنح الأهلي بطل كأس مصر موسم 2000 - 2001 خوض نهائي النسخة الأولى أمام الزمالك في 14 سبتمبر 2001 إلا أن أزمة اشتعلت وقتها دفعت إلى استبداله بوصيفه غزل المحلة لتتأجل مواجهة الفريقين للنسخة الثالثة وبالتحديد في 28 أغسطس 2003 عندما التقيا لأول مرة في البطولة وانتهت المباراة التي قادها الفرنسي ألان سارس بالتعادل السلبي قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأهلي الذي تفوق بثلاثة ركلات مقابل ركلة واحدة وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

المواجهة الثانية بين الفريقين جاءت بعد نحو خمس سنوات تقريباً عندما اصطدما وجهاً لوجه في نهائي النسخة الثامنة في 27 يوليو 2008 وكانت الأفضلية لمصلحة "ناد القرن" أيضاً عندما تفوق بهدفي أحمد حسن والمعتز بالله إينو على ملعب القاهرة الدولي في (الكلاسيكو) الذي أداره الحكم النمساوي فريتز ستوشليك.

أما المواجهة الثالثة بين "الأحمر" و"الأبيض" في نهائي السوبر فقد أقيمت في 14 سبتمبر 2014 وتكرر سيناريو اللقاء الأول ولكن بشكل أكثر دراماتيكية بالنسبة لعشاق "القلعة البيضاء" بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وأضاع ثنائي الأهلي أحمد عبد الظاهر ووليد سليمان أول ركلتين وبات الطريق مفتوحاً أمام الزمالك بقيادة مديره الفني حسام حسن للفوز باللقب قبل أن تنقلب الطاولة وينجح الأهلي في حسم اللقب بعد أن أهدر الزمالك ثلاث ركلات عبر أحمد سمير ومحمد كوفي وإبراهيم صلاح وتمكن الأهلي من تسجيل 5 ركلات متتالية عن طريق محمد نجيب وباسم علي وسعد الدين سمير وصبري رحيل ومحمود رزق.

سيطرة اهلاوية 

للمرة الرابعة على التوالي فرض "المارد الأحمر" سطوته وتوج بلقب النسخة الثالثة عشرة التي أقيمت خارج مصر لأول مرة في 15 أكتوبر 2015 على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين ’ حيث حسم اللقاء (3 – 2) تحت قيادة مديره الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بعدما أحرز عمر جابر هدف السبق للزمالك وتعادل الأهلي ثم تقدم بثنائية عبد الله السعيد من ركلتي جزاء وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث ’ قبل أن يحرز محمود عبد المنعم "كهربا" هدف الزمالك الثاني في الوقت بدل الضائع.

في النسخة التالية التي أقيمت في العاشر من فبراير 2017 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي وأدارها الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش ’ وضع "البلانكو" حداً لتفوق غريمه اللدود واستعاد اللقب الغائب لمدة 15 عاماً عندما تفوق بركلات الترجيح (3 – 1) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ’ لكن رد "الفرسان الحمر" لم يتأخر كثيراً ونجحوا في استعادة زمام المبادرة في النسخة السادسة عشرة التي احتضنها ملعب الجيش ببرج العرب بتاريخ 20 سبتمبر 2019 وأدارها الحكم الألماني الشهير فيلكس بريتش عندما  فازوا (3 – 2) بتوقيع النيجيري جونيور أجايي (هدفين) وحسين الشحات ’ بينما سجل المدافع محمود علاء ثنائية الزمالك من ضربتي جزاء.

 وللمرة الثانية ابتسمت المباراة النهائية للزمالك تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في نهائي النسخة رقم 17 التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بتاريخ 20 فبراير 2020 وأدارها الحكم النرويجي سيفين أودفار موين وتمكن "الملكي" من التتويج باللقب للمرة الرابعة بفارق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.

مجدداً جاء الرد (الأهلاوي) سريعاً وفي مناسبتين بعد أن تفوق على غريمه التقليدي (2 – 0) بتوقيع البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد في نهائي النسخة رقم 19 الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بصافرة البرتغالي فابيو فيريسمو بتاريخ 28 أكتوبر 2022 ’ ثم في نهائي النسخة رقم 22 على ملعب محمد بن وايد بنادي الجزيرة في 24 أكتوبر 2024 عندما فض الاشتباك بركلات المعاناة الترجيحية بعد التعادل (0 – 0) في اللقاء الذي أداره الدولي المصري أمين عمر.

كرة القدم المصرية ملعب محمد بن زايد الأهلي الزمالك السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

اعمال النظافة بجوار المدارس

حملة نظافة مكبرة.. استمرار رفع القمامة بمحيط المدراس في مطروح

الفاعليات

"من هنا يبدأ المستقبل الرقمي".. تخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج أساسيات الحاسب الآلي

دورات تدريبية للشباب للتأهيل لسوق العمل بأسيوط

محافظ أسيوط: تدريبات مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد