قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد رغم اختلاف الأماكن؟..الإفتاء توضح
مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
قسم الرياضة

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و الزمالك  في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب مسؤولي لجنة الحكام ومراقب المباراة.


مناقشة الضوابط التنظيمية والإدارية

خلال الاجتماع الفني، سيتم استعراض جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يليق باسم البطولة وأهمية اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية. وسيتم التأكيد على ضوابط دخول وخروج اللاعبين والأجهزة الفنية، وتنظيم حركة الفرق داخل ملعب المباراة والمنطقة الفنية.

تحديد ألوان قمصان الفريقين

من أبرز بنود الاجتماع الفني، الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق خلال المباراة، سواء القميص الأساسي أو الاحتياطي، وذلك لتجنب أي تشابه في الألوان بين الفريقين. كما سيتم تحديد الملابس الخاصة بحراس المرمى وأطقم الجهاز الفني والإداري وفق لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

يتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات المتعلقة بوصول الفريقين إلى ملعب المباراة، وتحديد مواعيد الدخول إلى أرضية الملعب سواء لعمليات الإحماء أو لبداية اللقاء الرسمي. كما سيتم التنسيق بين اللجنة المنظمة والأجهزة الأمنية لتأمين مسارات الحافلات الخاصة بكل فريق.
 

ومن المنتظر أن يشدد مسؤولو اللجنة المنظمة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بلوائح البطولة والتعليمات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يضمن سير اللقاء في أجواء رياضية مميزة تعكس قيمة وأهمية السوبر المصري، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها.

وكان الأهلي قد تأهل الي المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بعد الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي في المباراة التي اقيمت علي ستاد هزاع بن زايد في امارة العين الاماراتية فيما تأهل الزمالك الي المباراة النهائية بعد الفوز علي بيراميدز بركلات الترجيح ٥ / ٤ عقب نهاية المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي 

الأهلي الزمالك الأهلي و الزمالك السوبر المصري بطولة السوبر المصري لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد