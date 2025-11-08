الغندور : فوز الأهلي على سيراميكا متوقع لكن تخطي الزمالك لبيراميدز مفاجأة

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على وصول الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر المصري، على حساب سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وقال خالد الغندور في تصريح تليفزيوني عبر شاشة أبو ظبي الرياضية: «كرة القدم خلقت من أجل الجماهير، واعتقد أننا وصلنا للسيناريو الجماهير الأفضل في كأس السوبر بوصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، مع احترامي الكامل لبيراميدز وسيراميكا فرق بتشتغل على نفسها ولكن بلا جماهير».

وأضاف: «الأهلي فريق كبير وقوي جدًا ويمتلك جميع البطولات على المستوي المحلي والإفريقي والدولي، والزمالك يبقى فريق كبير وبيتعافى الفترة دي من المشاكل التي يمر بها على المستوى المدي وقد يكون غير مستقر الفترة دي ولكنه يبقى فرقه كبيرة».

وتابع: «لما تيجي على الأهلي وسيراميكا فهناك فرق كبير جدًا للأهلي، ولكن الزمالك وبيراميدز يبقى على الورق إن بيراميدز أقوى فنيًا وبطل أفريقيا والسوبر الإفريقي ونصف العالم، ولكن اللي خلى الزمالك الجماهير اللي موجودة بتسانده ومدرب زي أحمد عبدالرؤوف محتاج يثبت نفسه أكتر من اللعيبة».

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: «وجهة نظري إن الفوز الأكبر هو انتصار الزمالك على بيراميدز، والانتصار الطبيعي هو فوز الأهلي على سيراميكا وكان متوقع قبل بداية المباراة».