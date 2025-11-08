قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
رياضة

الغندور : فوز الأهلي على سيراميكا متوقع لكن تخطي الزمالك لبيراميدز مفاجأة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
يمنى عبد الظاهر

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على وصول الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر المصري، على حساب سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وقال خالد الغندور في تصريح تليفزيوني عبر شاشة أبو ظبي الرياضية: «كرة القدم خلقت من أجل الجماهير، واعتقد أننا وصلنا للسيناريو الجماهير الأفضل في كأس السوبر بوصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، مع احترامي الكامل لبيراميدز وسيراميكا فرق بتشتغل على نفسها ولكن بلا جماهير».

وأضاف: «الأهلي فريق كبير وقوي جدًا ويمتلك جميع البطولات على المستوي المحلي والإفريقي والدولي، والزمالك يبقى فريق كبير وبيتعافى الفترة دي من المشاكل التي يمر بها على المستوى المدي وقد يكون غير مستقر الفترة دي ولكنه يبقى فرقه كبيرة».

وتابع: «لما تيجي على الأهلي وسيراميكا فهناك فرق كبير جدًا للأهلي، ولكن الزمالك وبيراميدز يبقى على الورق إن بيراميدز أقوى فنيًا وبطل أفريقيا والسوبر الإفريقي ونصف العالم، ولكن اللي خلى الزمالك الجماهير اللي موجودة بتسانده ومدرب زي أحمد عبدالرؤوف محتاج يثبت نفسه أكتر من اللعيبة».

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: «وجهة نظري إن الفوز الأكبر هو انتصار الزمالك على بيراميدز، والانتصار الطبيعي هو فوز الأهلي على سيراميكا وكان متوقع قبل بداية المباراة».

خالد الغندور الزمالك بطولة كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

