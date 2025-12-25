هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي احتفالا بالكريسماس

 

وتالقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر قصير احتفالا بالكريسماس.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of piano
May be an image of christmas tree
May be an image of christmas tree
