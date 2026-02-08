رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه

بدأت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، لمناقشة محور التصدير والتصنيع الزراعى.

وقال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: “نحاول قدر الإمكان ربط الخيوط ببعضها، من خلال دراسة القطاع الزراعي دراسة وافية؛ إنتاج واستهلاك، وربط الاثنين مع بعضهم، وهنا نجد محور التصدير والتصنيع الزراعي كـمكون هام جداً”.

الناتج المحلي بـ 15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه

وأضاف البطران أن القطاع الزراعي مهم جداً، حيث يساهم في الناتج المحلي بـ 15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه.

وأوضح أن أكثر من 30% من إجمالي العمالة تعمل في هذا القطاع الهام، وما يقرب من 265% من إجمالي الصادرات تقريباً تتوفر عن طريق هذا القطاع.

وتابع: “كما أن 55% من سكان مصر يقطنون في الريف المصري، ولهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لدخولهم في الريف المصري”.

وذكر أنه منذ عام 2014، القيادة السياسية أولت هذا القطاع أهمية كبيرة جداً؛ من إنشاء مشروعات قومية كثيرة، واستثمارات ضخمة جداً، تقدر بـ378 مليار جنيه، منها استثمار حكومي بحوالي 38 مليار جنيه.

وأضاف: “هناك نمو مع كل هذه الاستثمارات، للأسف الشديد لا يتعدى الـ 4%، في حين أنه لم يكن يتعدى 2.8%، لكن المشكلة التى تواجهنا هنا هي معدلات النمو الاستهلاكي؛ التى وصلت لتقريباً 7%، ما يؤدى إلى تعاظم في هذه الفجوة”.

وتابع: “نهدف لإغلاق الفجوة، هذا هو الهدف لتحقيق ما يطلق عليه الأمن الغذائي”.

واستعرض البطران محاور النقاش المقترحة الاجتماع، وهى: ما هي المعوقات الموجودة لدينا لتقليل الفجوة كـ "قيمة"؟ وهل التصنيع الزراعي يساعد في غلق الفجوة كقيمة؟ وما معوقاته؟ وهل هناك مشاكل بيروقراطية أم مشاكل تمويلية؟ وهل يمكننا زيادة قائمة السلع التي نمتلك فيها ميزة نسبية؟

ويشارك في الاجتماع كل من المهندس عبد السلام الجبلي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، والمهندس محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتور أشرف السيد، وكيل مجلس مصدرى الصناعات الغذائية، والدكتور فادى عبد الراضي، الخبير الزىاعى، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة.