المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن هوية المعلقين الذين سيتولون التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، والمقرر إقامته في الإمارات يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما حجز الزمالك مقعده في النهائي بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح.

يُذكر أن الأهلي كان قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري 2024، والتي أُقيمت أيضًا في الإمارات، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

معلقا مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2025: