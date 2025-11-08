فيفا يقترب من حسم تفاصيل كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين بالدوحة

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجهيز التفاصيل النهائية الخاصة بمباراة كأس فيناليسيما، التي ستجمع بين بطلي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، أي منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تم الاستقرار على الدوحة كمدينة مضيفة للقاء، فيما سيكون ملعب لوسيل مسرحًا للمواجهة المرتقبة، إلا أن فيفا يدرس تعديل موعد المباراة عن التاريخ الذي جرى تداوله مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن الموعد الأولي للقاء كان يوم 28 مارس المقبل، غير أن فيفا يميل حاليًا لإقامته قبل ذلك بيوم واحد، أي الجمعة 27 مارس، من أجل منح الحدث طابعًا احتفاليًا يليق بقيمة البطولة.

وذكرت “ماركا” أن الاتحاد الدولي يرغب في أن تُقام كافة الفعاليات المصاحبة للمباراة – من تدريبات الفرق إلى المؤتمرات الصحفية – في أجواء تنظيمية مميزة تليق بنهائي قاري يجمع بين أبطال القارتين.

وأضاف التقرير أن الموعد النهائي للمباراة سيعتمد أيضًا على وضع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم، إذ قد يتم تأجيل اللقاء في حال اضطر “الماتادور” لخوض مباريات الملحق الأوروبي في نفس الفترة.

ومع ذلك، يبدو هذا الاحتمال ضعيفًا، حيث يملك منتخب إسبانيا فرصة كبيرة للتأهل المباشر للمونديال، إذ يواجه في مارس منتخبي جورجيا وتركيا، في مواجهتين قد تحسمان عبوره دون الدخول في أي حسابات إضافية.