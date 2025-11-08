قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة
ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا
10 نساء مطرودات من رحمة الله.. احذري هذه الأفعال فلا تكوني إحداهن
حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيفا يقترب من حسم تفاصيل كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين بالدوحة

إسبانيا والأرجنتين
إسبانيا والأرجنتين
حمزة شعيب

 

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجهيز التفاصيل النهائية الخاصة بمباراة كأس فيناليسيما، التي ستجمع بين بطلي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، أي منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تم الاستقرار على الدوحة كمدينة مضيفة للقاء، فيما سيكون ملعب لوسيل مسرحًا للمواجهة المرتقبة، إلا أن فيفا يدرس تعديل موعد المباراة عن التاريخ الذي جرى تداوله مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن الموعد الأولي للقاء كان يوم 28 مارس المقبل، غير أن فيفا يميل حاليًا لإقامته قبل ذلك بيوم واحد، أي الجمعة 27 مارس، من أجل منح الحدث طابعًا احتفاليًا يليق بقيمة البطولة.

وذكرت “ماركا” أن الاتحاد الدولي يرغب في أن تُقام كافة الفعاليات المصاحبة للمباراة – من تدريبات الفرق إلى المؤتمرات الصحفية – في أجواء تنظيمية مميزة تليق بنهائي قاري يجمع بين أبطال القارتين.

وأضاف التقرير أن الموعد النهائي للمباراة سيعتمد أيضًا على وضع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم، إذ قد يتم تأجيل اللقاء في حال اضطر “الماتادور” لخوض مباريات الملحق الأوروبي في نفس الفترة.

ومع ذلك، يبدو هذا الاحتمال ضعيفًا، حيث يملك منتخب إسبانيا فرصة كبيرة للتأهل المباشر للمونديال، إذ يواجه في مارس منتخبي جورجيا وتركيا، في مواجهتين قد تحسمان عبوره دون الدخول في أي حسابات إضافية.

إسبانيا الأرجنتين فيفا

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

المصريين

على الدين هلال: الهوية مستقرة في وجدان الشعب المصري.. فيديو

محمد رضوان

محمد رضوان: مي فاروق تمتلك صوتًا نادرا تستمتع به.. فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب: منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا في جذب استثمارات ضخمة لمصر

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..تعلّم الإصغاء بقدر ما تتحدث

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

