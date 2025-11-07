قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
خالد الغندور: فوز الزمالك على بيراميدز الانتصار الأكبر قبل نهائي السوبر المصري

أشاد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض بعد فوزه على بيراميدز وتأهله إلى نهائي بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفوز جاء بفضل الروح القتالية والجماهير، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، مساء الجمعة، إن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر ستكون قوية ومثيرة، مؤكدًا أن كلا الفريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح: “الأهلي فريق كبير ويمتلك العديد من البطولات، والزمالك رغم أزماته الأخيرة يظل فريقًا عريقًا وصاحب جماهيرية ضخمة، والفوز على بيراميدز لم يكن متوقعًا لكنه تحقق بفضل روح اللاعبين والمدرب أحمد عبد الرؤوف.”

وأضاف الغندور أن بيراميدز كان المرشح الأقوى على الورق قبل المباراة نظرًا لاستقراره المالي والفني، إلا أن الزمالك تمكن من قلب التوقعات وتحقيق انتصار وصفه بـ"الكبير".

وعن فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر، أوضح الغندور أن نتيجة المباراة كانت منطقية نظرًا لتفوق الأهلي وخبرته في مثل هذه البطولات.

واختتم تصريحاته قائلًا:“الانتصار الأكبر في نصف النهائي هو فوز الزمالك على بيراميدز، بينما فوز الأهلي على سيراميكا كان طبيعيًا ومنطقيًا.”

يُذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان مساء الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في مواجهة نارية لحسم لقب كأس السوبر المصري.

الجنزبيل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

