خالد الغندور: فوز الزمالك على بيراميدز الانتصار الأكبر قبل نهائي السوبر المصري

أشاد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض بعد فوزه على بيراميدز وتأهله إلى نهائي بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفوز جاء بفضل الروح القتالية والجماهير، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، مساء الجمعة، إن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر ستكون قوية ومثيرة، مؤكدًا أن كلا الفريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح: “الأهلي فريق كبير ويمتلك العديد من البطولات، والزمالك رغم أزماته الأخيرة يظل فريقًا عريقًا وصاحب جماهيرية ضخمة، والفوز على بيراميدز لم يكن متوقعًا لكنه تحقق بفضل روح اللاعبين والمدرب أحمد عبد الرؤوف.”

وأضاف الغندور أن بيراميدز كان المرشح الأقوى على الورق قبل المباراة نظرًا لاستقراره المالي والفني، إلا أن الزمالك تمكن من قلب التوقعات وتحقيق انتصار وصفه بـ"الكبير".

وعن فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر، أوضح الغندور أن نتيجة المباراة كانت منطقية نظرًا لتفوق الأهلي وخبرته في مثل هذه البطولات.

واختتم تصريحاته قائلًا:“الانتصار الأكبر في نصف النهائي هو فوز الزمالك على بيراميدز، بينما فوز الأهلي على سيراميكا كان طبيعيًا ومنطقيًا.”

يُذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان مساء الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في مواجهة نارية لحسم لقب كأس السوبر المصري.