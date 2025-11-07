ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة

قاد النجم سالم الدوسري فريقه الهلال لتحقيق فوز مهم على حساب النجمة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة شهدت تألقًا لافتًا من قائد الهلال، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 10 و90، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على القمة.
إلى جانب الدوسري، ساهم كل من ثيو هيرنانديز وروبين نيفيز في تسجيل الهدفين الثالث والرابع للهلال، ليؤكد الفريق تفوقه الهجومي في اللقاء، رغم محاولات النجمة للعودة في النتيجة.
بهذه الثنائية، رفع سالم الدوسري رصيده إلى هدفين في جدول ترتيب هدافي الدوري، بينما وصل رصيد ثيو هيرنانديز إلى 3 أهداف، وروبين نيفيز إلى 4 أهداف.
ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كل من:
- جوشوا كينج (الخليج) – 9 أهداف
- جواو فيليكس (النصر) – 9 أهداف
- كريستيانو رونالدو (النصر) – 8 أهداف
- جوليان كوينونيس (القادسية) – 6 أهداف
- ماركوس ليوناردو (الهلال) – 6 أهداف
- إيفان توني (الأهلي) – 5 أهداف
- ألكسندر لاكازيت (نيوم) – 4 أهداف
- مامادو سيلا (نيوم) – 4 أهداف
- روبين نيفيز (الهلال) – 4 أهداف
- كومان (النصر) – 3 أهداف
- نونيز (الهلال) – 3 أهداف
- بنزيما (الاتحاد) – 3 أهداف
- برجوين (الاتحاد) – 3 أهداف
- مالكوم (الهلال) – 3 أهداف
- ثيو هيرنانديز (الهلال) – 3 أهداف
- سالم الدوسري (الهلال) – هدفان
ويستمر الهلال في تقديم عروض قوية بقيادة مدربه البرتغالي، معتمدًا على خبرة لاعبيه المحليين والأجانب، ليواصل مطاردة النصر والتعاون في صدارة جدول الترتيب.