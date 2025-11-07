ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة

قاد النجم سالم الدوسري فريقه الهلال لتحقيق فوز مهم على حساب النجمة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة شهدت تألقًا لافتًا من قائد الهلال، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 10 و90، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على القمة.

إلى جانب الدوسري، ساهم كل من ثيو هيرنانديز وروبين نيفيز في تسجيل الهدفين الثالث والرابع للهلال، ليؤكد الفريق تفوقه الهجومي في اللقاء، رغم محاولات النجمة للعودة في النتيجة.

بهذه الثنائية، رفع سالم الدوسري رصيده إلى هدفين في جدول ترتيب هدافي الدوري، بينما وصل رصيد ثيو هيرنانديز إلى 3 أهداف، وروبين نيفيز إلى 4 أهداف.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كل من:

جوشوا كينج (الخليج) – 9 أهداف

– 9 أهداف جواو فيليكس (النصر) – 9 أهداف

– 9 أهداف كريستيانو رونالدو (النصر) – 8 أهداف

– 8 أهداف جوليان كوينونيس (القادسية) – 6 أهداف

– 6 أهداف ماركوس ليوناردو (الهلال) – 6 أهداف

– 6 أهداف إيفان توني (الأهلي) – 5 أهداف

– 5 أهداف ألكسندر لاكازيت (نيوم) – 4 أهداف

– 4 أهداف مامادو سيلا (نيوم) – 4 أهداف

– 4 أهداف روبين نيفيز (الهلال) – 4 أهداف

– 4 أهداف كومان (النصر) – 3 أهداف

– 3 أهداف نونيز (الهلال) – 3 أهداف

– 3 أهداف بنزيما (الاتحاد) – 3 أهداف

– 3 أهداف برجوين (الاتحاد) – 3 أهداف

– 3 أهداف مالكوم (الهلال) – 3 أهداف

– 3 أهداف ثيو هيرنانديز (الهلال) – 3 أهداف

– 3 أهداف سالم الدوسري (الهلال) – هدفان

ويستمر الهلال في تقديم عروض قوية بقيادة مدربه البرتغالي، معتمدًا على خبرة لاعبيه المحليين والأجانب، ليواصل مطاردة النصر والتعاون في صدارة جدول الترتيب.