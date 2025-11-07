قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام نصر: مباراة قمة الأهلي والزمالك مفيهاش حسابات
صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي
أخصائية تفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: اللجنة أثبتت أثرية القنينة | خاص
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة

ترتيب هدافي الدوري السعودي
ترتيب هدافي الدوري السعودي
حمزة شعيب

قاد النجم سالم الدوسري فريقه الهلال لتحقيق فوز مهم على حساب النجمة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة شهدت تألقًا لافتًا من قائد الهلال، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 10 و90، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على القمة.

إلى جانب الدوسري، ساهم كل من ثيو هيرنانديز وروبين نيفيز في تسجيل الهدفين الثالث والرابع للهلال، ليؤكد الفريق تفوقه الهجومي في اللقاء، رغم محاولات النجمة للعودة في النتيجة.

بهذه الثنائية، رفع سالم الدوسري رصيده إلى هدفين في جدول ترتيب هدافي الدوري، بينما وصل رصيد ثيو هيرنانديز إلى 3 أهداف، وروبين نيفيز إلى 4 أهداف.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كل من:

  • جوشوا كينج (الخليج) – 9 أهداف
  • جواو فيليكس (النصر) – 9 أهداف
  • كريستيانو رونالدو (النصر) – 8 أهداف
  • جوليان كوينونيس (القادسية) – 6 أهداف
  • ماركوس ليوناردو (الهلال) – 6 أهداف
  • إيفان توني (الأهلي) – 5 أهداف
  • ألكسندر لاكازيت (نيوم) – 4 أهداف
  • مامادو سيلا (نيوم) – 4 أهداف
  • روبين نيفيز (الهلال) – 4 أهداف
  • كومان (النصر) – 3 أهداف
  • نونيز (الهلال) – 3 أهداف
  • بنزيما (الاتحاد) – 3 أهداف
  • برجوين (الاتحاد) – 3 أهداف
  • مالكوم (الهلال) – 3 أهداف
  • ثيو هيرنانديز (الهلال) – 3 أهداف
  • سالم الدوسري (الهلال) – هدفان

ويستمر الهلال في تقديم عروض قوية بقيادة مدربه البرتغالي، معتمدًا على خبرة لاعبيه المحليين والأجانب، ليواصل مطاردة النصر والتعاون في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي دوري روشن سالم الدوسري ترتيب هدافي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد