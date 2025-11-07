عمار معاذ: عبدالرؤوف أجاد في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز..وناصر ماهر الأفضل

أشاد عمار معاذ، نجم الزمالك السابق، بالإدارة الفنية لأحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد عبدالرؤوف أجاد في اختيار التشكيل أمام بيراميدز فهو يعمل على التفاصيل الصغيرة في تدريبات الزمالك".

وأضاف: "تغييرات عبدالرؤوف أمام بيراميدز كانت جيدة، وناصر ماهر قدم أفضل مبارياته مع الزمالك أمام بيراميدز، وأداء محمد عواد أمام بيراميدز كان مفاجأة بسبب ابتعاده عن المباريات لفترة طويلة ويجب مشاركته أمام الأهلي في نهائي السوبر".

وأوضح: "رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات مستعدة لنهائي السوبر بشكل جيد، والروح والإصرار أهم ما يميز الفريق في هذه المرحلة".