صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أندية أوروبية كبرى دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مستقبل اللاعب الفرنسي بات غامضًا داخل قلعة "أنفيلد"، في ظل انتهاء عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي في يونيو 2026، وعدم وجود أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديده.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال كوناتي يجري محادثات مع كل من ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، مشيرة إلى أن اللاعب أصبح هدفًا رئيسيًا لهذه الأندية، خاصة أنه سيكون متاحًا للانتقال المجاني حال عدم التجديد.

ويرى بايرن ميونخ في كوناتي الخيار الأمثل لتعويض مواطنه دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في يونيو المقبل أيضًا، وسط احتمالية رحيله عن ملعب "أليانز أرينا".

أما في مدريد، فيُنظر إلى كوناتي كبديل محتمل للثنائي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا، في حال قرر النادي الإسباني إجراء تغييرات دفاعية بنهاية الموسم.

وفي المقابل، يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز خط دفاعه بعناصر ذات خبرة أوروبية كبيرة، ضمن خطته لتقوية الفريق استعدادًا للمنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من جانبه، سيواجه ليفربول صعوبة كبيرة في إقناع كوناتي بالبقاء، في ظل الإغراءات الرياضية والمادية التي تقدمها الأندية الثلاثة، مما يجعل مسألة تجديد عقده واحدة من أبرز التحديات أمام إدارة النادي خلال الأشهر المقبلة.