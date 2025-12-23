هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

كشفت شركة هوندا، في منتصف ديسمبر 2025، عن استدعاء رسمي وشامل يطال 70,658 سيارة من طرازات أكورا الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي بعد رصد خلل تقني يتعلق بتسريب سائل الفرامل، ما قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الكبح وزيادة المسافة اللازمة لإيقاف السيارة، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا بوقوع حوادث مرورية.

الطرازات والموديلات المشمولة بالاستدعاء

يركز هذا الاستدعاء بشكل أساسي على سيارات السيدان من فئة أكورا ILX، والتي تم إنتاجها في الفترة ما بين عامي 2014 و2020، وتشمل الموديلات الآتية:

أكورا ILX: موديلات الأعوام من 2016 وحتى 2020.

وقد تم تجميع هذه السيارات في مصنع ماريسفيل بولاية أوهايو، ورغم توقف إنتاج هذا الطراز عالميًّا في عام 2022، إلا أن هوندا أكدت التزامها بإصلاح كافة الوحدات المتضررة لضمان سلامة الملاك الحاليين.

تفاصيل الخلل: تلوث سائل الفرامل وتلف السدادات

أوضحت التقارير الفنية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في 17 ديسمبر 2025 أن المشكلة تنبع من وجود مادة “ملدنة” متبقية في خراطيم خزان كمسائل الفرامل من عملية التصنيع.

تتسرب هذه المادة بمرور الوقت إلى سائل الفرامل، ما يؤدي إلى تضخم السدادة الثانوية داخل “أسطوانة الفرامل الرئيسية” وتشويه شكلها، الأمر الذي يسبب تسريبًا داخليًا للسائل خاصة عند الضغط الخفيف على الدواسة أو في ظروف الحرارة المرتفعة للمحرك، مما يضعف استجابة المكابح بشكل ملحوظ.

وأكدت هوندا أنها ستقوم بإخطار جميع الملاك المسجلين عبر البريد بدءًا من 2 فبراير 2026.

وتتضمن خطة الإصلاح قيام الوكلاء المعتمدين بفحص نظام الفرامل واستبدال "أسطوانة الفرامل الرئيسية" بالكامل بقطعة جديدة مطورة ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل، دون تحميل العميل أي تكاليف مادية.

ويمكن للملاك التأكد من شمول سياراتهم عبر زيارة موقع استدعاءات أكورا الرسمي وإدخال رقم التعريف الخاص بالمركبة (VIN).

تنصح الشركة الملاك الذين يلاحظون أي "ليونة" غير معتادة في دواسة الفرامل أو زيادة في المسافة المطلوبة للتوقف بضرورة التوجه فورًا لأقرب مركز خدمة معتمد وعدم الانتظار حتى وصول خطاب الإخطار الرسمي.

كما أشارت التقارير إلى ضرورة الانتباه لأي تنبيهات تظهر على لوحة القيادة تتعلق بنظام الفرامل، حيث إن الاستجابة السريعة تمنع تفاقم الخلل البرمجي أو الميكانيكي وتحفظ سلامة الركاب.