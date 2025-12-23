قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

​أعلنت شركة هوندا عن استدعاءً ضخمًا شمل أكثر من 70 ألف سيارة نتيجة اكتشاف خلل فني في نظام الفرامل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة في ظروف معينة. تهدف الشركة من خلال هذا الإجراء إلى تدارك الموقف سريعًا وضمان سلامة الركاب، حيث دعت المالكين لزيارة مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء الفحوصات والتدابير اللازمة مجانًا لتجنب وقوع أي حادث مروعًا.

زلزال صيني.. بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا

​تدخل شركة بي واي دي الصينية المنافسة بقوة من خلال طراز "راكو" الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمكانة سيارات هوندا في الأسواق العالمية. تتميز السيارة الجديدة بتقديم مزيجًا متطورًا من التكنولوجيا الصينية وكفاءة استهلاك الطاقة بأسعار تنافسية، مما يضع الشركات اليابانية أمام تحدٍ كبيرًا للحفاظ على حصتها السوقية في ظل الزحف الصيني المستمر الذي يغير ملامح السوق تغييرًا جذريًا.

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

 

ولاية أمريكية تسخر من سيارات الشرطة تسلا سايبرتراك وتصفها "بالقمامة"

​أثارت تصريحات من مسؤولين في إحدى الولايات الأمريكية جدلاً واسعًا بعد وصفهم لشاحنات تسلا "سايبرتراك" المخصصة للشرطة بأنها غير عملية، حيث تم وصفها بعبارات حادة تعكس عدم الرضا عن أدائها الميداني. تشير الانتقادات إلى أن الشاحنة تفتقر للمرونة اللازمة في المطاردات والمهام الشاقة، مما يضع علامات استفهام حول جدوى استخدام السيارات الكهربائية في القطاعات الأمنية استخدامًا دائمًا.

انقطاع كهربائي مفاجئ يتسبب في تعطل عشرات السيارات ذاتية القيادة فجأة

​تسبب انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في حدوث ارتباكًا مروريًا كبيرًا بعد تعطل عشرات السيارات ذاتية القيادة في وقت واحد نتيجة فقدان الاتصال بخوادم التوجيه. تسلط هذه الواقعة الضوء على الثغرات التقنية التي لا تزال تواجه تكنولوجيا القيادة الذاتية، مما يثير مخاوفًا بشأن السلامة العامة في حال حدوث أعطال تقنية واسعة النطاق قد تؤدي إلى توقف حركة السير توقفًا تامًا.

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

