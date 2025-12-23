أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​أعلنت شركة هوندا عن استدعاءً ضخمًا شمل أكثر من 70 ألف سيارة نتيجة اكتشاف خلل فني في نظام الفرامل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة في ظروف معينة. تهدف الشركة من خلال هذا الإجراء إلى تدارك الموقف سريعًا وضمان سلامة الركاب، حيث دعت المالكين لزيارة مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء الفحوصات والتدابير اللازمة مجانًا لتجنب وقوع أي حادث مروعًا.

​تدخل شركة بي واي دي الصينية المنافسة بقوة من خلال طراز "راكو" الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمكانة سيارات هوندا في الأسواق العالمية. تتميز السيارة الجديدة بتقديم مزيجًا متطورًا من التكنولوجيا الصينية وكفاءة استهلاك الطاقة بأسعار تنافسية، مما يضع الشركات اليابانية أمام تحدٍ كبيرًا للحفاظ على حصتها السوقية في ظل الزحف الصيني المستمر الذي يغير ملامح السوق تغييرًا جذريًا.

​أثارت تصريحات من مسؤولين في إحدى الولايات الأمريكية جدلاً واسعًا بعد وصفهم لشاحنات تسلا "سايبرتراك" المخصصة للشرطة بأنها غير عملية، حيث تم وصفها بعبارات حادة تعكس عدم الرضا عن أدائها الميداني. تشير الانتقادات إلى أن الشاحنة تفتقر للمرونة اللازمة في المطاردات والمهام الشاقة، مما يضع علامات استفهام حول جدوى استخدام السيارات الكهربائية في القطاعات الأمنية استخدامًا دائمًا.

​تسبب انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في حدوث ارتباكًا مروريًا كبيرًا بعد تعطل عشرات السيارات ذاتية القيادة في وقت واحد نتيجة فقدان الاتصال بخوادم التوجيه. تسلط هذه الواقعة الضوء على الثغرات التقنية التي لا تزال تواجه تكنولوجيا القيادة الذاتية، مما يثير مخاوفًا بشأن السلامة العامة في حال حدوث أعطال تقنية واسعة النطاق قد تؤدي إلى توقف حركة السير توقفًا تامًا.