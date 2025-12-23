ولاية أمريكية تسخر من سيارات الشرطة تسلا سايبرتراك وتصفها "بالقمامة"

شهدت مدينة "كيما" الصغيرة الواقعة جنوب شرق هيوستن بولاية تكساس، موجة عارمة من السخرية والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت إدارة الشرطة المحلية عن أحدث أعضاء أسطولها للدوريات: سيارة تسلا سايبرتراك الكهربائية.

ورغم أن السيارة جاءت كهبة مجانية تهدف إلى اختبار مستقبل العمل الشرطي، إلا أن مواطني تكساس، المعروفين بعشقهم للشاحنات الضخمة التقليدية، لم يترددوا في إطلاق تعليقاتهم الساخرة التي وصفت السيارة بـ "صندوق القمامة" المتحرك.

تسلا سايبرتراك هبة مجانية لاختبار “شرطة المستقبل”

أوضحت إدارة شرطة كيما أن سيارة سايبرتراك الجديدة لم تكلف دافعي الضرائب سنتًا واحدًا؛ حيث تم التبرع بها وبالرسومات الخاصة بها من قبل شركة “إنتربرايز ليزينج” لتكون مركبةً تجريبيةً لمدة 30 يومًا.

ويهدف هذا الاختبار إلى معرفة مدى فاعلية الشاحنات الكهربائية في عمليات الدوريات اليومية وقدرتها على تحمل أعباء العمل الشرطي الشاق في شوارع المدينة، في خطوة وصفتها الإدارة بأنها "قفزة جريئة نحو المستقبل".

بمجرد نشر صور السيارة بالزي الرسمي للشرطة، اشتعلت التعليقات الساخرة على صفحة الإدارة بموقع فيسبوك.

وكان من أبرز التعليقات وفقًا لموقع Carscoops التي لاقت رواجًا واسعًا: "إذا كانت تلك الأشياء تطاردني، فلا توجد طريقة تجعلني أتوقف لسلة القمامة"، بينما سخر آخرون من تصميمها المضلع قائلين إنها تشبه “مكنسة الغبار”.

ولم تتوقف السخرية عند الشكل فقط، بل امتدت لتشمل القدرات التقنية؛ حيث كتب أحد المعلقين: "تخيل أن تنتهي البطارية أثناء مطاردة شخص ما"، بينما حذر آخر من أن "منعطفًا حادًا واحدًا" قد يكون كافيًا لهزيمة السيارة في أي مطاردة.

بعيدًا عن السخرية من الشكل، أبدى بعض سكان تكساس شكوكًا حقيقيةً حول مدى ملاءمة سايبرتراك للبيئة المحلية؛ فالتساؤلات تركزت حول قدرة البطارية على الصمود في درجات الحرارة المرتفعة بالولاية، ومدى تحملها لمياه الفيضانات التي تشتهر بها المنطقة.

ورغم أن سايبرتراك تتمتع بتسارع مذهل يتفوق على معظم السيارات في الشوارع، إلا أن "فقدان الهيبة" في نظر الجمهور قد يكون العائق الأكبر أمام قبولها كسيارة دورية رسمية، حيث يراها الكثيرون مجرد "صرعة" تقنية تفتقر إلى روح القوة التي تميز شاحنات تكساس التقليدية.

ليست كيما هي الأولى التي تجرب هذا النوع من السيارات؛ فقد سبقتها إيرفين في كاليفورنيا ولاس فيجاس، لكن رد الفعل في تكساس كان الأكثر حدةً وتعبيرًا عن التمسك بالهوية التقليدية.