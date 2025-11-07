صدمة لجماهير الزمالك بشأن خوان ألفينا

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تقارير بشأن صعوبة لحاق اللاعب خوان ألفينا نجم الزمالك بمباراة الأهلي لعدم الجاهزية .

وكتب الاعلامي فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تقارير .. صعوبة في لحاق خوان ألفينا بمباراة الاهلي لعدم الجاهزية".

وأعلن الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري



وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.