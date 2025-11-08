قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبد الحليم علي: الزمالك فاز بشخصيته.. ولا تأمن مكر الأندية الكبيرة

أعرب عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، مؤكدًا أن الأندية الكبيرة دائمًا ما تظهر في المواعيد الحاسمة.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة "أون سبورت":"قلت لا تأمن مكر الأندية الكبيرة، لأنها حاضرة في أي وقت، مهما كانت المشاكل أو الإصابات أو الظروف التي قد تعطلها. الفريق الكبير دائمًا حاضر بتاريخه وجماهيره".

وأضاف:"الزمالك حاضر بجماهيره وتاريخه، وكذلك الأهلي، فهما فريقان كبيران. بيراميدز فريق قوي، بطل دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب السوبر، ويمتلك قائمة قوية للغاية، وكان المرشح الأبرز للفوز، لكن الزمالك تفوق بشخصيته وتاريخه".

وأشار عبد الحليم إلى أن فوز الأهلي أيضًا منطقي، قائلًا:"الفرق الكبيرة دائمًا ما تكون حاضرة في المواعيد الكبرى، وتستطيع الفوز في أي وقت، وهذا ما حدث مع الأهلي والزمالك".

وعن الفارق بين أداء الزمالك في الدوري المحلي والسوبر المصري، أوضح عبد الحليم:"الزمالك في الدوري يواجه مشاكل كثيرة وتغييرات متكررة، ولا يمتلك هدفًا واضحًا، فربما يقدم مباراة جيدة ثم يتراجع في ثلاث أو أربع مباريات تالية، بينما في السوبر الفريق يدخل المنافسة بهدف محدد وواضح، وهذا هو الفارق الحقيقي".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن وضوح الهدف والتركيز في المباريات الكبرى هو ما منح الزمالك التفوق في مواجهة بيراميدز رغم التحديات التي يمر بها الفريق.

