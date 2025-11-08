نادر السيد يشيد بحسام حسن ويتحدث عن توقعاته للسوبر المصري وأمم إفريقيا

أشاد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، بما يقدمه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد قيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026، معتبرًا أن ما تحقق يُعد خطوة مهمة في طريق استعادة هيبة الكرة المصرية على المستوى الدولي.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج “الكابتن” الذي يقدمه الصقر أحمد حسن على قناة DMC:

“أبارك لحسام حسن على كل ما قدمه مع منتخب مصر، وسعيد للغاية أن أحد أبناء جيلنا يحقق هذه الإنجازات سواء كان لاعبًا أو مدربًا.”

وأضاف نادر السيد أن المنتخب المصري يمتلك العناصر التي تؤهله لتحقيق إنجازات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا دائمًا مرشحين للمنافسة على الألقاب، حتى في الأوقات التي لم يحالفهم فيها الحظ في الأدوار الإقصائية.

وأكد حارس الزمالك السابق أن المنتخب الحالي قادر على العودة لمنصات التتويج، وأن جماهير الكرة المصرية تتطلع بشغف لرؤية الجيل الحالي وهو يرفع كأس بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وتابع: “أتمنى أن ينجح هذا الجيل في الفوز بالبطولة، لأن الأجيال دائمًا تُقاس بما تحققه من بطولات، وليس فقط بالأداء أو الأسماء الكبيرة.”

كما أعرب نادر السيد عن أمنيته الخاصة تجاه قائد المنتخب محمد صلاح، قائلًا:

“أتمنى أن يتوج محمد صلاح بلقب أمم إفريقيا مع الفراعنة، لقد حقق بطولات عالمية مع ليفربول، ولكن الفوز بالبطولة الإفريقية سيكون إنجازًا تاريخيًا لهذا الجيل وسيبقى في ذاكرة المصريين.”

واختتم نادر السيد حديثه متمنيًا أن تكون مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على قدر التطلعات، مشيرًا إلى أنها ستكون مواجهة قوية تجمع بين أفضل فريقين في مصر، متوقعًا أن تحسمها التفاصيل الصغيرة لصالح الفريق الأكثر تركيزًا داخل الملعب



