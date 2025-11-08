قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل حادث الطريق الصحراوي.. صور
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة
إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟

رباب الهواري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار حرص الاتحاد على توفير الدعم الكامل لاستعدادات المنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في بطولة كأس التحدي الدولية المقبلة.

أسباب التأجيل

شمل القرار تأجيل مباراة الأهلي ضمن مواجهات المجموعة الأولى، وكذلك مباراة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة المحلية، نظرًا لانضمام عدد كبير من لاعبي الفريقين إلى معسكر المنتخب الوطني، الذي يبدأ استعداداته خلال الأيام المقبلة للمشاركة في البطولة المنتظر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

استعدادات المنتخب لبطولة التحدي

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، أنه وجّه خطابات رسمية إلى مجموعة من اللاعبين الدوليين المرشحين لتمثيل مصر في البطولة، التي ستُقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة ثماني دول هي: مصر، الأردن، تونس، الكويت، البحرين، العراق، ليبيا، وفلسطين.

التزام اللاعبين وانضباط المعسكر

وأكد مجلس إدارة الاتحاد على أهمية التزام جميع اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب الوطني بالحضور في الموعد المحدد للمعسكر دون تأخير، مشيرًا إلى أن البطولة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، وتُحتسب نتائجها ضمن التصنيف العالمي للمنتخبات.

تحذير من العقوبات

وشدد الاتحاد على أنه لن يقبل أي اعتذارات غير مبررة من اللاعبين الدوليين عن المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن عقوبات صارمة ستُوقّع على أي لاعب يتخلف عن الانضمام إلى المعسكر دون عذر مقبول.

بهذا القرار، يؤكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة حرصه على توحيد الجهود بين الأندية والمنتخب الوطني من أجل تحقيق أفضل تمثيل لمصر في المحافل الدولية القادمة


 

