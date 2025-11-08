تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار حرص الاتحاد على توفير الدعم الكامل لاستعدادات المنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في بطولة كأس التحدي الدولية المقبلة.

أسباب التأجيل

شمل القرار تأجيل مباراة الأهلي ضمن مواجهات المجموعة الأولى، وكذلك مباراة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة المحلية، نظرًا لانضمام عدد كبير من لاعبي الفريقين إلى معسكر المنتخب الوطني، الذي يبدأ استعداداته خلال الأيام المقبلة للمشاركة في البطولة المنتظر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

استعدادات المنتخب لبطولة التحدي

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، أنه وجّه خطابات رسمية إلى مجموعة من اللاعبين الدوليين المرشحين لتمثيل مصر في البطولة، التي ستُقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة ثماني دول هي: مصر، الأردن، تونس، الكويت، البحرين، العراق، ليبيا، وفلسطين.

التزام اللاعبين وانضباط المعسكر

وأكد مجلس إدارة الاتحاد على أهمية التزام جميع اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب الوطني بالحضور في الموعد المحدد للمعسكر دون تأخير، مشيرًا إلى أن البطولة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، وتُحتسب نتائجها ضمن التصنيف العالمي للمنتخبات.

تحذير من العقوبات

وشدد الاتحاد على أنه لن يقبل أي اعتذارات غير مبررة من اللاعبين الدوليين عن المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن عقوبات صارمة ستُوقّع على أي لاعب يتخلف عن الانضمام إلى المعسكر دون عذر مقبول.

بهذا القرار، يؤكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة حرصه على توحيد الجهود بين الأندية والمنتخب الوطني من أجل تحقيق أفضل تمثيل لمصر في المحافل الدولية القادمة



