"اللقاني" مديراً فنياً لرجال الطائرة.. وعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تعيين المدرب الوطنى محمد اللقاني مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للرجال.

وأغلق مجلس الإدارة باب التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة الحالية وقبل مشاركة منتخب الرجال في بطولة التحدي بالأردن نظراً لضيق الوقت وإقامة البطولة في منتصف الموسم .

وكانت هناك رغبة كبيرة داخل مجلس الادارة بالتعاقد مع خبير اجنبي لقيادة الفراعنة ولكن الأسماء المتاحة خلال هذه الأيام لم تكن على نفس طموح مجلس الإدارة لذلك تم الاستقرار على المدرب الوطني.



وكان المجلس قد فاضل بين أربع مدربين وطنيين لقيادة المنتخب وهم على النحو التالي :محمد اللقاني وأحمد سمير وإبراهيم فخري الدين وأحمد مصطفي ولكن مجلس اتحاد الطائرة استقر على تعيين محمد اللقاني لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الطائرة انتظام منتخب الرجال في معسكر تدريبي بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب إعتبارا من يوم السبت المقبل من أجل تجهيز جميع العناصر الدولية استعداداً للمشاركة في بطولة التحدي الاولي التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة 8 دول وهم: مصر – الأردن – تونس – الكويت – البحرين – العراق – ليبيا – فلسطين.



وحذر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة جميع اللاعبين المصريين والمحترفين في الخارج من الاعتذار عن المشاركة في المهمة الوطنية في ظل أهمية البطولة .

واستقر مجلس الإدارة على توقيع عقوبات قاسية ضد اى لاعب يعتذر عن تمثيل الفراعنة في بطولة التحدي الهامة.

ويسعى الاتحاد المصري للطائرة إستثمار نجاح منتخب الشباب الفائز مؤخراً بلقب البطولة الأفريقية والإستفادة بأفضل العناصر والاستعانة بهم ضمن قائمة المنتخب الاول من أجل تنفيذ سياسة المجلس المستمرة بضخ دماء جديدة للمنتخب الأول.



وكلف مجلس إدارة الاتحاد،الجهاز الطبيى للمنتخب برئاسة الدكتور مجدي الصباغ، بمتابعة حالة جميع عناصر منتخب مصر نظراً لحالة الإجهاد والاصابات المتكررة التى لحقت ببعض اللاعبين خلال مشاركتهم الأخيرة ببطولة العالم بالفلبين للوقوف على حالة جميع عناصر منتخب مصر مع التجمع الدولي المقرر له إعتبارا من السبت المقبل.