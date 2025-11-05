قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"اللقاني" مديراً فنياً لرجال الطائرة.. وعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله هشام

قرر  مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تعيين المدرب الوطنى محمد اللقاني مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للرجال.

وأغلق مجلس الإدارة باب التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة الحالية وقبل مشاركة منتخب الرجال في بطولة التحدي بالأردن نظراً لضيق الوقت وإقامة البطولة في منتصف الموسم .

وكانت هناك رغبة كبيرة داخل مجلس الادارة بالتعاقد مع خبير اجنبي لقيادة الفراعنة ولكن الأسماء المتاحة خلال هذه الأيام لم تكن على نفس طموح مجلس الإدارة لذلك تم الاستقرار على المدرب الوطني.


وكان المجلس قد فاضل بين  أربع مدربين وطنيين  لقيادة المنتخب وهم على النحو التالي :محمد اللقاني وأحمد سمير وإبراهيم فخري الدين وأحمد مصطفي ولكن مجلس اتحاد الطائرة استقر على تعيين محمد اللقاني لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الطائرة  انتظام منتخب  الرجال في معسكر تدريبي بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب إعتبارا من يوم السبت المقبل من أجل تجهيز جميع العناصر الدولية استعداداً للمشاركة في بطولة التحدي الاولي التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة 8 دول وهم: مصر – الأردن – تونس – الكويت – البحرين – العراق – ليبيا – فلسطين.


وحذر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة جميع اللاعبين المصريين والمحترفين في الخارج من الاعتذار عن المشاركة في المهمة الوطنية في ظل أهمية البطولة .

واستقر مجلس الإدارة على توقيع عقوبات قاسية ضد اى لاعب يعتذر عن  تمثيل الفراعنة في بطولة التحدي الهامة.

ويسعى الاتحاد المصري للطائرة إستثمار نجاح منتخب الشباب الفائز مؤخراً بلقب البطولة الأفريقية والإستفادة بأفضل العناصر والاستعانة بهم ضمن قائمة المنتخب الاول من أجل تنفيذ سياسة المجلس المستمرة بضخ دماء جديدة للمنتخب الأول.


وكلف مجلس إدارة الاتحاد،الجهاز الطبيى للمنتخب برئاسة الدكتور مجدي الصباغ، بمتابعة حالة جميع عناصر منتخب مصر نظراً لحالة الإجهاد والاصابات المتكررة التى لحقت ببعض اللاعبين خلال مشاركتهم الأخيرة ببطولة العالم بالفلبين للوقوف على حالة جميع عناصر منتخب مصر مع التجمع الدولي المقرر له إعتبارا من السبت المقبل.

الطائرة اتحاد الطائرة منتخب مصر محمد اللقاني منتخب مصر للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

جهاز ماك نوتبوك

آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد