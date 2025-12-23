رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع «الفهميين» للصرف الصحي بالجيزة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة رفع "الفهميين" للصرف الصحي بقرية الفهميين بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع "حياة كريمة" الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة سكان الريف المصري، أسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال تغطية قرى مصر بالمياه والصرف الصحي، وكذلك الخدمات المختلفة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لوزارة الإسكان بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة، مركزي أطفيح والصف، موضحا أن إجمالي مشروعات الجيزة يصل إلى 70 مشروعا بتكلفة 4,7 مليار جنيه.

فيما أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه في ظل اهتمام الدولة الكبير بمشروعات البنية التحتية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، هناك حرص من المحافظة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من جميع الأعمال طبقًا للمعايير الفنية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال التفقد، إلى شرح من المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أوضح أن هذه المحطة تأتي في إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الفهميين بمركز الصف بالجيزة، بهدف مد الشبكات، وتوصيل الوصلات المنزلية لزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بشكل كبير، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وقال إن المحطة تخدم قرية الفهميين بعدد سكان 32171، وتحتوي على عدد 3 طلمبات غاطسة رئيسية سعة 95 لترا /ثانية لكل طلمبة، وتبلغ الطاقة التصميمية 15000 متر مكعب/ يوم.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن قدرة الطلمبة تصل إلى 55 ك. وات، وقدرة المحول تبلغ 500 ك ف أ، مع وجود عدد 2 محول كهربائي، وقدرة المحرك 43 ك. وات. فيما تصل السرعة إلى 1464 لفة/ د.

وأوضح المهندس أحمد عبد القادر أن خط الطرد يبلغ طوله 3 آلاف متر وقطره 650 مم. وتحتوي المحطة على 3 غرف للغسيل، و4 غرف للهواء، و3 غرف عدايات.

وأشار "عبد القادر" إلى أنه تم تنفيذ 2790 وصلة منزلية، وأن محطة رفع الفهميين للصرف الصحي تصب على محطة رفع الحصار القبلية.

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المحطة ولوحة التحكم.