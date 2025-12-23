مكتبة الإسكندرية تشارك في منتدى "دراسات" السابع بمملكة البحرين

شارك الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، في افتتاح منتدى "دراسات" السابع، والذي ينظمه ويستضيفه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

افتتح المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة؛ وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والدكتور عبد الله محمد الأحمد؛ الرئيس التنفيذي لمركز دراسات.

وفي مداخلته في افتتاح المنتدى؛ أكد الأستاذ الدكتور أحمد زايد على أهمية منتدى "دراسات" السابع، الذي غدا منصة عربية مركزية للحوار الاستراتيجي، وإنتاج المعرفة التطبيقية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات السياسات العامة والتنمية المستدامة.

وأوضح في مستهل مداخلته، عن تقديره العميق لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دِراسات) على استضافته لهذا الملتقى المهم، وعلى ما يبذله المركز من جهود رصينة لترسيخ دور الفكر والبحث العلمي كأحد ركائز صناعة القرار في منطقتنا العربية.

وفي هذا المحفل العربي الرفيع أعلن كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية في مداخلتهما عن إطلاق مبادرة استراتيجية نوعية؛ وهي "رابطة مراكز الفكر والأبحاث العربية" بالتعاون بين مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي التي تم توقيعها بين الطرفين وبمشاركة نخبة من مراكز الفكر العربية التي نتطلع إلى أن تكون جزءًا فاعلاً في هذا المشروع.

وستعمل هذه الرابطة على تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية منها تعزيز التنسيق بين المراكز البحثية العربية وتأسيس بيئة معرفية مشتركة. وإطلاق قواعد بيانات بحثية عربية موحدة تعزز تبادل المعلومات وتدعم صانعي القرار. وتنظيم برامج تطوير القدرات لبناء جيل جديد من الباحثين العرب القادرين على توظيف التكنولوجيا الحديثة. وإطلاق منصات نشر ومؤتمرات دورية مشتركة ترتقي بالمحتوى البحثي وتحسن جودة التحليل. وكذا تعزيز ثقافة الاستشراف والابتكار وربطها مباشرة بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأكد الدكتور أحمد زايد إن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة عربية ملحّة إلى تحويل العمل الفكري من جزر منفصلة إلى منظومة مترابطة، ومن معرفة متفرقة إلى مشروع معرفي عربي شامل، يساند الدول في تحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة تحديات بيئة عالمية شديدة التقلب.

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية الشكر والتقدير لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وقياداته الممثلة في معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة؛ وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وسعادة الدكتور عبد الله محمد الأحمد؛ الرئيس التنفيذي لمركز دراسات؛ على تنظيم المنتدى السابع للمركز، والذي يعتبر مجمع لمراكز الفكر والبحوث العربية لمناقشة قضايا ناشئة محورية وهامة على الساحتين العربية والدولية، فتنظيم مثل تلك المنتديات، وتبادل الخبرات، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة، أمر هام لتعزيز الاستنارة، ودعم حركة التنوير والثقافة العلمية ذات التأثير والفاعلية.