قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في منتدى "دراسات" السابع بمملكة البحرين

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد
أحمد بسيوني

شارك الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، في افتتاح منتدى "دراسات" السابع، والذي ينظمه ويستضيفه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

افتتح المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة؛ وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والدكتور عبد الله محمد الأحمد؛ الرئيس التنفيذي لمركز دراسات.

وفي مداخلته في افتتاح المنتدى؛ أكد الأستاذ الدكتور أحمد زايد على أهمية منتدى "دراسات" السابع، الذي غدا منصة عربية مركزية للحوار الاستراتيجي، وإنتاج المعرفة التطبيقية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات السياسات العامة والتنمية المستدامة.

 وأوضح في مستهل مداخلته، عن تقديره العميق لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دِراسات) على استضافته لهذا الملتقى المهم، وعلى ما يبذله المركز من جهود رصينة لترسيخ دور الفكر والبحث العلمي كأحد ركائز صناعة القرار في منطقتنا العربية.

وفي هذا المحفل العربي الرفيع أعلن كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية في مداخلتهما عن إطلاق مبادرة استراتيجية نوعية؛ وهي "رابطة مراكز الفكر والأبحاث العربية" بالتعاون بين مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي التي تم توقيعها بين الطرفين وبمشاركة نخبة من مراكز الفكر العربية التي نتطلع إلى أن تكون جزءًا فاعلاً في هذا المشروع.

وستعمل هذه الرابطة على تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية منها تعزيز التنسيق بين المراكز البحثية العربية وتأسيس بيئة معرفية مشتركة. وإطلاق قواعد بيانات بحثية عربية موحدة تعزز تبادل المعلومات وتدعم صانعي القرار. وتنظيم برامج تطوير القدرات لبناء جيل جديد من الباحثين العرب القادرين على توظيف التكنولوجيا الحديثة. وإطلاق منصات نشر ومؤتمرات دورية مشتركة ترتقي بالمحتوى البحثي وتحسن جودة التحليل. وكذا تعزيز ثقافة الاستشراف والابتكار وربطها مباشرة بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأكد الدكتور أحمد زايد إن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة عربية ملحّة إلى تحويل العمل الفكري من جزر منفصلة إلى منظومة مترابطة، ومن معرفة متفرقة إلى مشروع معرفي عربي شامل، يساند الدول في تحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة تحديات بيئة عالمية شديدة التقلب.

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية الشكر والتقدير لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وقياداته الممثلة في معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة؛ وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وسعادة الدكتور عبد الله محمد الأحمد؛ الرئيس التنفيذي لمركز دراسات؛ على تنظيم المنتدى السابع للمركز، والذي يعتبر مجمع لمراكز الفكر والبحوث العربية لمناقشة قضايا ناشئة محورية وهامة على الساحتين العربية والدولية، فتنظيم مثل تلك المنتديات، وتبادل الخبرات، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة، أمر هام لتعزيز الاستنارة، ودعم حركة التنوير والثقافة العلمية ذات التأثير والفاعلية.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية احمد زايد محمود عزت منتدى دراسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يشيد بدور النيابة العامة في كشف حقيقة وفاة يوسف محمد

إمام عاشور

مهيب عبد الهادي يعلق على تبديل "إمام عاشور" في مباراة زيمبابوي

محمد صلاح

إسلام صادق يتغنى بصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد