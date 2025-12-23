تزامنا مع الكريسماس.. 21 ألف سائح على متن 108 رحلات يصلون الغردقة

تشهد حركة الطيران بمطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا مع ارتفاع أعداد الرحلات الدولية الوافدة، في إطار الاستعدادات الجارية لموسم أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يستقبل المطار نحو 21 ألف سائح قادمين على متن 108 رحلات طيران من مختلف المطارات الأوروبية.

ويأتي هذا الزخم السياحي في ظل انتعاش واضح تشهده مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم الشتاء واقتراب احتفالات العام الجديد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة المطلة على شواطئ البحر الأحمر.

وتتصدر الجنسيات الأوروبية قائمة الوافدين، وعلى رأسها السياحة الألمانية، التي تمثل نسبة كبيرة من الحركة السياحية خلال هذه الفترة، في ظل توجه السائحين للهروب من موجات الطقس البارد في أوروبا، والبحث عن مقاصد تتمتع بطقس معتدل وأجواء مشمسة، وهو ما توفره مدينة الغردقة على مدار العام.

وفي هذا السياق، أوضح أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن السياح القادمين من دول أوروبا الشرقية وشمال أوروبا يشكلون النسبة الأكبر من الزوار خلال موسم الشتاء، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في بلدانهم، مشيرًا إلى أن الغردقة أصبحت من الوجهات المفضلة لهذه الأسواق بفضل تنوع أنماط السياحة بها، ما بين الشاطئية والترفيهية والأنشطة البحرية.

وأضاف أن الفنادق والمنتجعات الكبرى بالغردقة كثفت استعداداتها لاستقبال موسم الأعياد، من خلال طرح عروض خاصة وبرامج ترفيهية وحزم سياحية متنوعة تستهدف العائلات والمجموعات السياحية، بما يسهم في تعزيز معدلات الإقامة وإطالة مدة بقاء السائحين داخل المدينة.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الغردقة على خريطة السياحة العالمية، والدور الحيوي الذي يلعبه مطار الغردقة الدولي في دعم الحركة السياحية الوافدة، وتنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة خلال المواسم السياحية الرئيسية.