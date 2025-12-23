قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزامنا مع الكريسماس.. 21 ألف سائح على متن 108 رحلات يصلون الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

تشهد حركة الطيران بمطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا مع ارتفاع أعداد الرحلات الدولية الوافدة، في إطار الاستعدادات الجارية لموسم أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يستقبل المطار نحو 21 ألف سائح قادمين على متن 108 رحلات طيران من مختلف المطارات الأوروبية.

ويأتي هذا الزخم السياحي في ظل انتعاش واضح تشهده مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم الشتاء واقتراب احتفالات العام الجديد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة المطلة على شواطئ البحر الأحمر.

وتتصدر الجنسيات الأوروبية قائمة الوافدين، وعلى رأسها السياحة الألمانية، التي تمثل نسبة كبيرة من الحركة السياحية خلال هذه الفترة، في ظل توجه السائحين للهروب من موجات الطقس البارد في أوروبا، والبحث عن مقاصد تتمتع بطقس معتدل وأجواء مشمسة، وهو ما توفره مدينة الغردقة على مدار العام.

وفي هذا السياق، أوضح أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن السياح القادمين من دول أوروبا الشرقية وشمال أوروبا يشكلون النسبة الأكبر من الزوار خلال موسم الشتاء، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في بلدانهم، مشيرًا إلى أن الغردقة أصبحت من الوجهات المفضلة لهذه الأسواق بفضل تنوع أنماط السياحة بها، ما بين الشاطئية والترفيهية والأنشطة البحرية.

وأضاف أن الفنادق والمنتجعات الكبرى بالغردقة كثفت استعداداتها لاستقبال موسم الأعياد، من خلال طرح عروض خاصة وبرامج ترفيهية وحزم سياحية متنوعة تستهدف العائلات والمجموعات السياحية، بما يسهم في تعزيز معدلات الإقامة وإطالة مدة بقاء السائحين داخل المدينة.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الغردقة على خريطة السياحة العالمية، والدور الحيوي الذي يلعبه مطار الغردقة الدولي في دعم الحركة السياحية الوافدة، وتنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة خلال المواسم السياحية الرئيسية.

اخبار البحر الاحمر مطار الغردقة الدولي مدينة الغردقة الجنسيات الأوروبية السياحة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي بالقاهرة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

توضيح بشأن آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكل أنواعها بالمدن الجديدة

خلال الزيارة

كامل الوزير يطالب بربط ميناء صحار بالسخنة لتعزيز التكامل الصناعي المصري العماني

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد