مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، نشاطًا سياحيًا لافتًا مع وصول نحو 7 آلاف سائح من جنسيات أوروبية متعددة، على متن 40 رحلة طيران دولية، في واحدة من أكثر الأيام ازدحامًا بالحركة الجوية خلال الأسبوع الجاري.

وتعكس هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات الوافدة استمرار تعافي وانتعاش الحركة السياحية بمدينة مرسى علم، التي باتت من أبرز المقاصد المفضلة للسائحين الأوروبيين، خاصة في ظل ما تتمتع به من شواطئ طبيعية خلابة ومواقع غوص عالمية ومناخ معتدل طوال العام.

ووفقًا لجداول التشغيل اليومية، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر إرسالًا للرحلات بواقع 17 رحلة، تلتها بولندا بـ11 رحلة، ثم إيطاليا بـ9 رحلات، إلى جانب رحلات أخرى قادمة من التشيك ولوكسمبورج، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة واتساع قاعدة الدول المصدرة للسياحة إلى المدينة.

وتواصل سلطات مطار مرسى علم الدولي تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الوفود السياحية، تشمل سرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتقديم التسهيلات التنظيمية والأمنية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع شركات السياحة ووسائل النقل لضمان انتقال السائحين بسلاسة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بالمدينة، لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

ويأتي هذا الزخم ضمن جدول أسبوعي حافل، حيث يستقبل المطار خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة نحو 175 رحلة طيران دولية قادمة من 12 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، بولندا، إيطاليا، التشيك، هولندا، بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تسيّر رحلات منتظمة إلى مرسى علم.

ويؤكد هذا النمو المتواصل في الحركة السياحية الدور المحوري الذي يلعبه مطار مرسى علم الدولي في دعم قطاع السياحة بالبحر الأحمر، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإشغال الفندقي والحركة الاقتصادية بالمنطقة.