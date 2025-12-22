لجنة متخصصة تراجع التزام شركات إدارة المخلفات بحي جنوب الغردقة

نفّذت لجنة متخصصة بمحافظة البحر الأحمر، حملة مرور ميدانية على عدد من الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة، بمنطقتي المستلزمات والكهف بحي جنوب الغردقة، لمراجعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ومطابقة الاشتراطات البيئية، والتراخيص الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، تنفيذًا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم (1438) لسنة 2025، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بإدارة المخلفات، وضمان التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة.

وترأست الحملة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وضمّت في عضويتها ممثلين عن جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، والإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، وإدارتي الإيرادات والبيئة، ومهندس القطاع بالإدارة الهندسية بحي جنوب الغردقة، إلى جانب شرطة البيئة.

وشملت أعمال اللجنة التفتيش على مقرات عدد من الشركات والمخازن العاملة في مجال إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، ومدى مطابقة الأنشطة للاشتراطات البيئية، وصحة التراخيص الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأسفر المرور الميداني عن رصد عدد من المخالفات الفنية، من بينها وجود شركات تدار دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتمارس أنشطة فرز وكبس المخلفات البلدية الصلبة بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهو ما يمثل خطرًا بيئيًا ويخالف شروط الموافقات البيئية.

وأكدت اللجنة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات والمخازن المخالفة، حال عدم الالتزام بشروط الموافقة البيئية وترخيص مزاولة النشاط الصادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة البيئية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.