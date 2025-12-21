بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة

في أجواء احتفالية مبهجة تزامنًا مع قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026، شهد مطار الغردقة الدولي صباح اليوم حدثًا لافتًا، بعدما استقبل المسافرون شخصية “سانتا كلوز” القادمة على متن رحلة جوية من العاصمة البلجيكية بروكسل، في مشهد أضفى طابعًا خاصًا من البهجة والدهشة داخل صالات الوصول.

وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمطار، حرص البلجيكي كون هلارت، المعروف بين زوار البحر الأحمر بـ“بابا نويل البلجيكي”، على توزيع هدايا رمزية على السائحين من مختلف الجنسيات فور وصوله، في مبادرة إنسانية تهدف إلى نشر أجواء الفرح وتعزيز روح الاحتفال برأس السنة الجديدة بين القادمين إلى المدينة السياحية.

وأكد هلارت، الذي يعمل مدرسًا في بلجيكا، أن زيارته الحالية للبحر الأحمر تأتي ضمن تقليد سنوي يحرص عليه منذ أكثر من 13 عامًا، حيث يفضل قضاء عطلة أعياد الكريسماس ورأس السنة في مصر برفقة أسرته، مشيرًا إلى أن الأجواء المناخية المعتدلة خلال فصل الشتاء تجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية عالميًا في هذا التوقيت.

وأوضح أن اختياره الظهور بملابس “سانتا كلوز” يحمل رسالة محبة وسلام، إلى جانب كونه وسيلة بسيطة للترويج للسياحة المصرية، لافتًا إلى أنه يحرص خلال كل زيارة على التفاعل مع السائحين سواء داخل المطارات أو على شواطئ الغردقة والجونة، وتقديم الهدايا لهم لإدخال السرور على قلوبهم وتشجيعهم على تكرار الزيارة.

ويأتي هذا المشهد الاحتفالي بالتزامن مع حالة النشاط السياحي الملحوظة التي تشهدها مدينة الغردقة خلال موسم الأعياد، مع تزايد أعداد الرحلات الدولية القادمة من مختلف الدول الأوروبية، في ظل استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية الشتوية على ساحل البحر الأحمر.