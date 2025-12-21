قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المواد بمنطقة مجاويش الغردقة

ابراهيم جادالله

واصل حي جنوب الغردقة حملاته الميدانية للتصدي لمخالفات البناء، حيث تمكن قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية من وقف أعمال إنشاء غير قانونية بأحد العقارات الكائنة بمنطقة مجاويش، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التي تؤكد على التعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء داخل نطاق مدن المحافظة، حفاظًا على التخطيط العمراني ومنع العشوائيات.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة رصدت شروع أحد العقارات في تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وعلى الفور تم اتخاذ قرار الإيقاف الكامل للأعمال المخالفة، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة لمخالفة القوانين المنظمة للبناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية قامت بالتحفظ على مواد البناء المستخدمة في المخالفة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكدت رئاسة حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في مختلف المناطق، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل معها بحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

اخبار الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغرقة البحر الأحمر

