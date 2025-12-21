إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المواد بمنطقة مجاويش الغردقة

واصل حي جنوب الغردقة حملاته الميدانية للتصدي لمخالفات البناء، حيث تمكن قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية من وقف أعمال إنشاء غير قانونية بأحد العقارات الكائنة بمنطقة مجاويش، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التي تؤكد على التعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء داخل نطاق مدن المحافظة، حفاظًا على التخطيط العمراني ومنع العشوائيات.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة رصدت شروع أحد العقارات في تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وعلى الفور تم اتخاذ قرار الإيقاف الكامل للأعمال المخالفة، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة لمخالفة القوانين المنظمة للبناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية قامت بالتحفظ على مواد البناء المستخدمة في المخالفة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكدت رئاسة حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في مختلف المناطق، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل معها بحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.