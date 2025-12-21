إصابة 13 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل جنوب مدينة الغردقة

أصيب 13 شخصاً، مساء اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ربع جنوب مدينة الغردقة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من، شحاته امیر سعید 44 سنة "اضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ"، فارس جوزيف نبيل21 سنة "اضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ"، احمد عبد المنعم محمد 46 سنة "اضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ"، محمد سید جابر 28 سنة "جرح قطعي بالرأس وجرح أسفل الذقن و كدمات"، محمد صالح محمود 28 سنة "اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس"، سلطان محمد عبدالحميد 50 سنة "اشتباه كسر بالساعد الايمن وكدمات وسحجات"، فارس عنتر محمد 30 سنة "جرح قطعي بالجنيهة كدمات و سحجات متفرقة"، محمد فراج مرزوق 25 سنة "اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس"، محمد فتحي محمد 34 سنة "جرح قطعي بالرأس"، حمزاوي فراج مرزوق 25 سنة "شتباه كسر بالساعد الايمن"، يسي عادل لمعي 16 سنة"اشتباه كسر بالركبة اليمني"، مينا فايز وهيب 30 سنة "اشتباه كسر بالكف الأيسر"، محمد عبد العزيز ابراهيم 38 سنة "اشتباه كسر بالساعد الايمن".

تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.