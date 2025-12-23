قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار خلال ساعات.. البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لتقلبات جوية متوقعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية ورفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة، تزامنًا مع تقارير الأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمالات تعرض بعض المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم توجيه تعليمات فورية لرؤساء المدن ومديري القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وضمان جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، مع تشغيل غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أي تطورات مفاجئة والتعامل معها فورًا.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تتزايد فرص هطول أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، على فترات غير منتظمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المدن، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية التزام رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا لإدارة الأزمات، مع ضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في حال حدوث تجمعات مياه أو تأثيرات ناتجة عن الأمطار.

وأكدت المحافظة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة، وضمان استقرار الأوضاع، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس وفق التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يشيد بدور النيابة العامة في كشف حقيقة وفاة يوسف محمد

إمام عاشور

مهيب عبد الهادي يعلق على تبديل "إمام عاشور" في مباراة زيمبابوي

محمد صلاح

إسلام صادق يتغنى بصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد