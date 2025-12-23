أمطار خلال ساعات.. البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لتقلبات جوية متوقعة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية ورفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة، تزامنًا مع تقارير الأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمالات تعرض بعض المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم توجيه تعليمات فورية لرؤساء المدن ومديري القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وضمان جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، مع تشغيل غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أي تطورات مفاجئة والتعامل معها فورًا.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تتزايد فرص هطول أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، على فترات غير منتظمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المدن، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية التزام رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا لإدارة الأزمات، مع ضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في حال حدوث تجمعات مياه أو تأثيرات ناتجة عن الأمطار.

وأكدت المحافظة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة، وضمان استقرار الأوضاع، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس وفق التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.