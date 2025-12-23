قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في لحظة خاطفة، وبينما كان طيار يقود طائرة خاصة في رحلة روتينية فوق سماء الولايات المتحدة، تحولت الأجواء الهادئة إلى مشهد مثير للدهشة والارتباك. ما رآه الطيار على ارتفاع آلاف الأقدام لم يكن طائرة أخرى، ولا طائراً محلّقاً، بل جسماً غريباً أثار تساؤلات واسعة وأعاد إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد حول الأجسام الطائرة المجهولة، وحدود ما نعرفه عن سماء الأرض.

مشهد غير مألوف فوق رود آيلاند

الطيار، الذي كان يحلّق فوق ولاية رود آيلاند الأميركية، فوجئ بظهور أسطوانة فضية صغيرة بالقرب من جناح طائرته. الجسم بدا وكأنه ثابت في مكانه، ثم راح يتحرك بمحاذاة الطائرة على مسافة قريبة، في مشهد وصفه الطيار لاحقاً بـ«المذهل».

وعلى الفور، تواصل الطيار مع مراقبة الحركة الجوية، ناقلاً دهشته وقلقه مما يشاهده. التسجيل الصوتي، الذي انتشر لاحقاً عبر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقط لحظة التوتر تلك، حين قال الطيار: «يبدو أنه ثابت في مكانه»، بينما كان الجسم الغامض يطفو بجانب الطائرة.

حوار متوتر مع برج المراقبة

مراقبة الحركة الجوية أكدت للطيار عدم ورود أي بلاغات عن أجسام أخرى في المنطقة، واقترحت أن يكون ما شاهده طائرة مسيّرة أو بالوناً. إلا أن الطيار لم يقتنع بهذه التفسيرات، مشدداً على أنه لم يلاحظ أي ملحقات أو أجنحة أو ملامح مألوفة، وأن الجسم بدا مختلفاً عن أي شيء صادفه سابقاً خلال رحلاته الجوية.

وأضاف الطيار أنه كان يحافظ على ارتفاع يقارب 3500 قدم، بينما ظل الجسم قريباً من جناح الطائرة قبل أن يختفي فجأة عن الأنظار، تاركاً وراءه مزيداً من الأسئلة.

طائرة صغيرة.. وتجربة أكبر من حجمها

الطائرة التي كان يقودها الطيار من طراز “بايبر PA-32RT-300T”، وهي طائرة صغيرة تتسع لخمسة ركاب فقط. ورغم بساطة الرحلة، فإن التجربة بدت أكبر من مجرد حادثة عابرة.

وما زاد من غرابة الموقف، تدخل طيارين آخرين عبر اللاسلكي، حيث علّق أحدهم قائلاً: «أريد أن أصدقه»، في حين مازح مراقبو الحركة الجوية الطيار بقولهم: «حظاً موفقاً مع الكائنات الفضائية».

غياب التقارير الرسمية

حتى الآن، لم تصدر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أو المجلس الوطني لسلامة النقل أي تقرير رسمي حول الحادثة. ويعد هذا الأمر شائعاً في حالات الظواهر الجوية غير المفسرة، خصوصاً عندما لا تشكل خطراً مباشراً على سلامة الطيران.

لكن غياب التقارير الرسمية لم يمنع انتشار القصة، خاصة مع تداول المقطع المصوّر الذي وثّق الحوار، ما فتح الباب أمام تفسيرات وتحليلات متعددة.

خبراء يرجحون تفسيرات أكثر واقعية

مع انتشار الفيديو، سارع عدد من الخبراء إلى تقديم تفسيرات بديلة. الكاتب والمحقق العلمي ميك ويست رجّح أن يكون الجسم بالون أرصاد جوية، معتبراً هذا السيناريو الأقرب للمنطق.

كما ذهب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى افتراض أن الجسم ربما يكون جزءاً من اختبار عسكري لتكنولوجيا جديدة، وهو احتمال يتكرر كثيراً في مثل هذه الحوادث.

بالونات الأرصاد.. خدعة بصرية محتملة

من جانبه، قدّم أنتوني دورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Electronic Caregiver”، تفسيراً أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن بالونات الأرصاد الجوية غالباً ما تُطلق ليلاً، وتحمل حمولات أسطوانية الشكل.

وأوضح دورمان أن هذه البالونات مصنوعة من مواد شفافة تعكس أضواء المدن أو تلتقط ضوء الشمس في طبقات الجو العليا، ما يجعل من الصعب تحديد ارتفاعها الحقيقي أو حركتها بدقة. وأضاف أن بعضها قد يبدو وكأنه يحوم في الهواء أو يرتفع ببطء، وأحياناً بسرعة تصل إلى 1000 قدم في الدقيقة.

كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من هذه البالونات يُطلق من ولاية ماساتشوستس المجاورة، إضافة إلى تجارب هواة يطلقون أجهزة صغيرة قد لا تسير دائماً وفق المسار المخطط لها.

حوادث سابقة تعيد الجدل

هذه الواقعة ليست معزولة، إذ تأتي بعد أشهر من كشف طيار مقاتل أميركي مخضرم عن حادثة مشابهة. الرائد المتقاعد رايان بودينهايمر، الذي خدم 13 عاماً في سلاح الجو الأميركي، تحدث في مقطع فيديو على “يوتيوب” عن واحدة من أغرب تجاربه أثناء قيادته لطائرات إف-15 وإف-16.

بودينهايمر روى أنه واجه جسماً طائراً مجهولاً مستطيلاً الشكل، ظهر فجأة أثناء مهمة تدريبية فوق جنوب وايومنغ، وبدا وكأنه في مسار تصادمي مع طائرته.

مركبة تتحدى قوانين الطيران

وصف الطيار المخضرم الجسم بأنه كان بطول يتراوح بين 30 و50 قدماً، ويتوهج حول حوافه البيضاء، دون أي أثر بخاري أو إشارة رادارية. وقال إن الجسم كان يحلق بسرعة تقارب 400 عقدة، وهو ما اعتبره تحدياً صريحاً لكل قوانين الطيران التي تعلمها خلال خدمته العسكرية.

بين روايات الطيارين، وتفسيرات الخبراء، وغياب البيانات الرسمية، يبقى الغموض سيد الموقف. فهل ما يحدث مجرد ظواهر جوية يساء تفسيرها؟ أم أن السماء ما زالت تخفي أسراراً لم تُكشف بعد؟
حتى تتضح الصورة، ستظل مثل هذه الحوادث مادة خصبة للجدل، تذكّرنا بأن الإنسان، رغم تقدمه العلمي، ما زال يقف أحياناً مذهولاً أمام المجهول.

طائرة أسطوانة الطيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

ترشيحاتنا

منتخب مصر

طلعت: الفوز على زيمبابوي خطوة مهمة.. وتعديلات منتظرة أمام جنوب أفريقيا

منتخب مصر

محمد طلعت : الأداء المقنع هو مفتاح عودة ثقة الجماهير في الفراعنة

محمد صلاح

إسلام صادق مشيدًا بـ محمد صلاح: أسطورة خالدة

بالصور

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
سيارات لوسيد

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد