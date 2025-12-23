احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

أثار مشجع مصري حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التُقطت له لقطات وهو يحتفل بهدف منتخب زيمبابوي في شباك منتخب مصر، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وظهرت علامات الدهشة على الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات، في الوقت الذي تداول فيه رواد السوشيال ميديا الصورة على نطاق واسع، ما فتح باب التساؤلات حول دوافع المشجع وراء هذا التصرف غير المتوقع.

نجح منتخب مصر في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تحقيق فوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للنسخة رقم 35 من البطولة القارية.

وجاء هذا الانتصار ليمنح “الفراعنة” دفعة معنوية قوية في مستهل مشوارهم نحو المنافسة على اللقب.

دخل المنتخب المصري المباراة بعزيمة واضحة لحصد النقاط الثلاث، ونجح في ترجمة أفضليته داخل الملعب إلى فوز ثمين، رغم محاولات زيمبابوي للعودة في النتيجة. ويُعد هذا الفوز خطوة أولى مهمة في سباق التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة الثانية.

موقف المجموعة بعد الجولة الأولى

أسفرت نتائج الجولة الافتتاحية عن تساوي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، حيث حصد كل منهما ثلاث نقاط، بينما بقي منتخبا زيمبابوي وأنجولا دون رصيد. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بفارق الأهداف، ما يعكس قوة البداية والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق.

ترتيب المجموعة الثانية

1- منتخب مصر: 3 نقاط

2- منتخب جنوب أفريقيا: 3 نقاط

3- منتخب زيمبابوي: 0 نقاط

4- منتخب أنجولا: 0 نقاط