الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوجه تحذيرًا للاعبي المنتخب ويعلن خطة الإعداد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بيانًا رسميًا حمل لهجة حازمة تجاه لاعبي المنتخب الوطني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضمام إلى معسكرات المنتخب خلال الفترة القادمة، وعدم تقديم اعتذارات عن المشاركة إلا في حالات الضرورة القصوى، شريطة أن تكون الأسباب مقبولة وموثقة رسميًا.

تحذير من الغياب غير المبرر

شدد الاتحاد في بيانه على أن أي لاعب يتخلف عن الانضمام إلى المعسكر دون عذر طبي أو إداري معتمد سيتعرض إلى عقوبات صارمة، موضحًا أن الالتزام بالمنتخب واجب وطني لا يقبل التساهل، خاصة مع اقتراب مشاركة المنتخب في بطولة مهمة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB).



أهمية البطولة المقبلة

وأشار المجلس إلى أن البطولة المقبلة تحظى بأهمية كبيرة كونها تمنح نقاطًا مؤثرة في التصنيف العالمي، ما يجعل المشاركة القوية فيها هدفًا استراتيجيًا للاتحاد من أجل تعزيز مكانة المنتخب المصري على الساحة الدولية، واستمرار حضوره القوي في المنافسات الأفريقية والعالمية.

دعم العناصر الشابة وتطوير المنتخب

وفي إطار خطة التطوير الشاملة التي يتبناها الاتحاد، أكد المجلس حرصه على الاستفادة من العناصر الشابة، خاصة لاعبي منتخب الشباب المتوَّج ببطولة أفريقيا مؤخرًا، موضحًا أن إدماجهم في صفوف المنتخب الأول يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

معسكر مغلق استعدادًا للبطولة

واختتم البيان بالإعلان عن إقامة معسكر مغلق لمنتخب الرجال في الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف للبطولة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين الدوليين، وتأكيد جدية الاتحاد في تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمنافسات القادمة.



