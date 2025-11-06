قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوجه تحذيرًا للاعبي المنتخب ويعلن خطة الإعداد

رباب الهواري

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بيانًا رسميًا حمل لهجة حازمة تجاه لاعبي المنتخب الوطني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضمام إلى معسكرات المنتخب خلال الفترة القادمة، وعدم تقديم اعتذارات عن المشاركة إلا في حالات الضرورة القصوى، شريطة أن تكون الأسباب مقبولة وموثقة رسميًا.

تحذير من الغياب غير المبرر

شدد الاتحاد في بيانه على أن أي لاعب يتخلف عن الانضمام إلى المعسكر دون عذر طبي أو إداري معتمد سيتعرض إلى عقوبات صارمة، موضحًا أن الالتزام بالمنتخب واجب وطني لا يقبل التساهل، خاصة مع اقتراب مشاركة المنتخب في بطولة مهمة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB).
 

أهمية البطولة المقبلة

وأشار المجلس إلى أن البطولة المقبلة تحظى بأهمية كبيرة كونها تمنح نقاطًا مؤثرة في التصنيف العالمي، ما يجعل المشاركة القوية فيها هدفًا استراتيجيًا للاتحاد من أجل تعزيز مكانة المنتخب المصري على الساحة الدولية، واستمرار حضوره القوي في المنافسات الأفريقية والعالمية.

دعم العناصر الشابة وتطوير المنتخب

وفي إطار خطة التطوير الشاملة التي يتبناها الاتحاد، أكد المجلس حرصه على الاستفادة من العناصر الشابة، خاصة لاعبي منتخب الشباب المتوَّج ببطولة أفريقيا مؤخرًا، موضحًا أن إدماجهم في صفوف المنتخب الأول يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

معسكر مغلق استعدادًا للبطولة

واختتم البيان بالإعلان عن إقامة معسكر مغلق لمنتخب الرجال في الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف للبطولة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين الدوليين، وتأكيد جدية الاتحاد في تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمنافسات القادمة.


 

