عاجل
سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكرة الطائرة يضع خطة لتطوير منظومة التدريب في محافظات الصعيد

القسم الرياضي

في إطار خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، والهادفة إلى دعم وتطوير منظومة التدريب في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، نظّمت منطقة أسيوط للكرة الطائرة دراسة تدريبية متميزة للمدربين، تُعد الأكبر على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 دارسًا.

وجاءت هذه الدراسة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التوسع في نشر البرامج التأهيلية والتدريبية في مختلف المحافظات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تُسهم في تطوير اللعبة على مستوى الجمهورية.

وشارك في المحاضرات نخبة من خبراء اللعبة، هم: الكابتن أحمد زكريا، والدكتور طارق عبد الله، والكابتن شريف عبد الوهاب، وذلك بالتعاون مع لجنة المدربين بالاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الكابتن رؤوف عبد القادر.

كما شهدت فعاليات الدراسة حضور الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي أشاد بالمستوى التنظيمي المتميز والإقبال الكبير من المدربين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القاعدة التدريبية ونشر اللعبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن مجلس الإدارة يعمل جاهدًا على إعداد كوادر شابة من المدربين من خلال تنظيم دورات تدريبية بشكل مستمر، واطلاعهم على أحدث الأساليب العلمية بهدف الاستفادة منهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن اتحاد الكرة الطائرة يعمل في جميع الاتجاهات، بهدف رفع كفاءة اللاعبين والحكام والمدربين، وكل من ينتمي لمنظومة اللعبة، من أجل الارتقاء بالكرة الطائرة المصرية.

وكشف قمر أن مسابقة الدوري هذا الموسم تُقام بنظام جديد يعتمد على ربط نتائج فرق الكبار بفرق الشباب، بما يضمن اهتمام الأندية بالأجيال الصاعدة التي تمثل مستقبل الكرة الطائرة في مصر.

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

متهم

إخلاء سبيل سائق إندرايف المتهم بالاعتداء على فتاة التجمع

المتهمين

القبض على شخصين قادا توك توك برعونة فى أسيوط

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

