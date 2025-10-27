اتحاد الكرة الطائرة يضع خطة لتطوير منظومة التدريب في محافظات الصعيد

في إطار خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، والهادفة إلى دعم وتطوير منظومة التدريب في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، نظّمت منطقة أسيوط للكرة الطائرة دراسة تدريبية متميزة للمدربين، تُعد الأكبر على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 دارسًا.

وجاءت هذه الدراسة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التوسع في نشر البرامج التأهيلية والتدريبية في مختلف المحافظات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تُسهم في تطوير اللعبة على مستوى الجمهورية.

وشارك في المحاضرات نخبة من خبراء اللعبة، هم: الكابتن أحمد زكريا، والدكتور طارق عبد الله، والكابتن شريف عبد الوهاب، وذلك بالتعاون مع لجنة المدربين بالاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الكابتن رؤوف عبد القادر.

كما شهدت فعاليات الدراسة حضور الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي أشاد بالمستوى التنظيمي المتميز والإقبال الكبير من المدربين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القاعدة التدريبية ونشر اللعبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن مجلس الإدارة يعمل جاهدًا على إعداد كوادر شابة من المدربين من خلال تنظيم دورات تدريبية بشكل مستمر، واطلاعهم على أحدث الأساليب العلمية بهدف الاستفادة منهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن اتحاد الكرة الطائرة يعمل في جميع الاتجاهات، بهدف رفع كفاءة اللاعبين والحكام والمدربين، وكل من ينتمي لمنظومة اللعبة، من أجل الارتقاء بالكرة الطائرة المصرية.

وكشف قمر أن مسابقة الدوري هذا الموسم تُقام بنظام جديد يعتمد على ربط نتائج فرق الكبار بفرق الشباب، بما يضمن اهتمام الأندية بالأجيال الصاعدة التي تمثل مستقبل الكرة الطائرة في مصر.