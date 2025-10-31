قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ترك صلاة الجمعة حرام؟.. الإفتاء تحذر من تهاون في هذا الفرض
افتتاح أسطوري للمتحف الكبير بمشاركة قادة وملوك العالم .. وفقرات فنية تحكي عظمة التاريخ المصري في أبهى صورة
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة

رئيسة الاتحاد الإفريقي للطائرة: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث حضاري يبهر العالم

القسم الرياضي

قدمت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، خالص التهاني القلبية إلى القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير غداً السبت، مؤكدة أن هذا الحدث العالمي الاستثنائي يعكس مكانة مصر الحضارية والتاريخية المتميزة أمام العالم.

وأشادت حجيج بهذا الإنجاز الفريد الذي يتوج جهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الثقافي وإرثها التاريخي العريق، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد من أبرز المشاريع الثقافية والحضارية في العالم، ومصدر فخر لكل مصري وعربي وإفريقي.

وأكدت رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة أن المتحف المصري الكبير يجسد عظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم عبر العصور، موضحة أنه ليس مجرد متحف تقليدي، بل مدينة متكاملة تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر ورؤية المستقبل، لافتة إلى أن أنظار العالم ستتجه إلى مصر يوم الافتتاح لما يحمله هذا الحدث من رمزية ثقافية وإنسانية عظيمة.

واختتمت حجيج تصريحها بتقديم التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مثمنة جهودهم في دعم الرياضة المصرية وتطويرها، ومعربة عن فخرها بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المجالات الرياضية والثقافية والحضارية على حد سواء.

