رئيسة الاتحاد الإفريقي للطائرة: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث حضاري يبهر العالم

قدمت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، خالص التهاني القلبية إلى القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير غداً السبت، مؤكدة أن هذا الحدث العالمي الاستثنائي يعكس مكانة مصر الحضارية والتاريخية المتميزة أمام العالم.

وأشادت حجيج بهذا الإنجاز الفريد الذي يتوج جهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الثقافي وإرثها التاريخي العريق، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد من أبرز المشاريع الثقافية والحضارية في العالم، ومصدر فخر لكل مصري وعربي وإفريقي.

وأكدت رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة أن المتحف المصري الكبير يجسد عظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم عبر العصور، موضحة أنه ليس مجرد متحف تقليدي، بل مدينة متكاملة تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر ورؤية المستقبل، لافتة إلى أن أنظار العالم ستتجه إلى مصر يوم الافتتاح لما يحمله هذا الحدث من رمزية ثقافية وإنسانية عظيمة.

واختتمت حجيج تصريحها بتقديم التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مثمنة جهودهم في دعم الرياضة المصرية وتطويرها، ومعربة عن فخرها بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المجالات الرياضية والثقافية والحضارية على حد سواء.