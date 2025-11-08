قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-11-2025
كوريا الشمالية للجيش الأمريكي: التحركات التي تهدد أمننا ستصبح أهدافا مباشرة
الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي
أول تعليق من محمد رمضان بعد وفاة والده.. ماذا قال؟
ياسمين عز: علاج الشعر الهايش يكمن في لمسة من الزوج
ترخيص السيارة فى أسرع وقت.. طريقة حجز موعد بوحدات المرور المميزة
حسن شاكوش يؤجل طرح أحدث أغانيه لهذه الأسباب | تفاصيل
أول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب مسؤولي لجنة الحكام ومراقب المباراة.

مناقشة الضوابط التنظيمية والإدارية

خلال الاجتماع الفني، سيتم استعراض جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يليق باسم البطولة وأهمية اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية. وسيتم التأكيد على ضوابط دخول وخروج اللاعبين والأجهزة الفنية، وتنظيم حركة الفرق داخل ملعب المباراة والمنطقة الفنية.

تحديد ألوان قمصان الفريقين

من أبرز بنود الاجتماع الفني، الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق خلال المباراة، سواء القميص الأساسي أو الاحتياطي، وذلك لتجنب أي تشابه في الألوان بين الفريقين. كما سيتم تحديد الملابس الخاصة بحراس المرمى وأطقم الجهاز الفني والإداري وفق لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

الترتيبات الخاصة بوصول الفريقين للملعب

يتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات المتعلقة بوصول الفريقين إلى ملعب المباراة، وتحديد مواعيد الدخول إلى أرضية الملعب سواء لعمليات الإحماء أو لبداية اللقاء الرسمي. كما سيتم التنسيق بين اللجنة المنظمة والأجهزة الأمنية لتأمين مسارات الحافلات الخاصة بكل فريق.
 

التأكيد على الالتزام باللوائح

ومن المنتظر أن يشدد مسؤولو اللجنة المنظمة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بلوائح البطولة والتعليمات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يضمن سير اللقاء في أجواء رياضية مميزة تعكس قيمة وأهمية السوبر المصري، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها


 

