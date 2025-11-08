اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب مسؤولي لجنة الحكام ومراقب المباراة.

مناقشة الضوابط التنظيمية والإدارية

خلال الاجتماع الفني، سيتم استعراض جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يليق باسم البطولة وأهمية اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية. وسيتم التأكيد على ضوابط دخول وخروج اللاعبين والأجهزة الفنية، وتنظيم حركة الفرق داخل ملعب المباراة والمنطقة الفنية.

تحديد ألوان قمصان الفريقين

من أبرز بنود الاجتماع الفني، الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق خلال المباراة، سواء القميص الأساسي أو الاحتياطي، وذلك لتجنب أي تشابه في الألوان بين الفريقين. كما سيتم تحديد الملابس الخاصة بحراس المرمى وأطقم الجهاز الفني والإداري وفق لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

الترتيبات الخاصة بوصول الفريقين للملعب

يتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات المتعلقة بوصول الفريقين إلى ملعب المباراة، وتحديد مواعيد الدخول إلى أرضية الملعب سواء لعمليات الإحماء أو لبداية اللقاء الرسمي. كما سيتم التنسيق بين اللجنة المنظمة والأجهزة الأمنية لتأمين مسارات الحافلات الخاصة بكل فريق.



التأكيد على الالتزام باللوائح

ومن المنتظر أن يشدد مسؤولو اللجنة المنظمة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بلوائح البطولة والتعليمات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يضمن سير اللقاء في أجواء رياضية مميزة تعكس قيمة وأهمية السوبر المصري، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها



