هشام نصر: مباراة قمة الأهلي والزمالك مفيهاش حسابات

أشاد المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، بروح لاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن "روح الفانلة البيضاء" كانت السلاح الأبرز في تجاوز عقبة بيراميدز والوصول إلى المباراة النهائية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حالة الانسجام والهدوء التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وقال نصر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الأداء البطولي أمام بيراميدز يعكس شخصية الزمالك الحقيقية، لافتًا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اتسمت بالانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية.

وأضاف أن الإدارة تقف خلف الجهاز الفني الجديد بكل قوة، وتثق في قدراته على إعادة الفريق لمساره الصحيح رغم ضيق الوقت الذي تولى فيه المسؤولية.

أحمد عبد الرؤوف أثبت امتلاكه رؤية فنية واضحة

وأكد نائب رئيس الزمالك أن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف أثبت امتلاكه رؤية فنية واضحة وقدرة على إدارة المباريات بثبات انفعالي مميز، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بروح جديدة كانت العامل الحاسم في الفوز، خاصة أمام منافس منظم وقوي مثل بيراميدز.

كما أشاد نصر بدور اللاعبين الكبار داخل الفريق، الذين يسهمون في نقل الخبرات والثقة إلى زملائهم الأصغر سنًا، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على دعمهم معنويًا والتحدث معهم قبل كل مباراة لتذكيرهم بأهمية القتال حتى اللحظة الأخيرة.

محمد عواد أحد أبرز عناصر الفريق

ووجه إشادة خاصة لحارس المرمى محمد عواد، معتبرًا أنه أحد أبرز عناصر الفريق في مباراة نصف النهائي، بعد تحمله المسؤولية الكاملة في ظل غياب الحارس الأساسي محمد صبحي، وقال: "عواد حارس ممتاز ويثبت في كل مرة أنه أهل للثقة والمسؤولية".

مباريات القمة لا تخضع لأي حسابات مسبقة

وحول المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي السوبر، شدد هشام نصر على أن مباريات القمة لا تخضع لأي حسابات مسبقة، مشيرًا إلى أن التوفيق والظروف اللحظية تلعب دائمًا دورًا حاسمًا في تحديد النتيجة، مضيفًا: "المهم أن نكون في كامل تركيزنا، فالأهلي فريق كبير، لكن الزمالك يملك المقومات والروح لتحقيق الفوز".

كما أعرب عن أمله في أن يكون التحكيم على قدر الحدث، مؤكدًا ثقته في نزاهة الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة.

وختم نائب رئيس نادي الزمالك حديثه برسالة تقدير لجماهير القلعة البيضاء، قائلاً: "جمهور الزمالك لا يعرف المستحيل، دعمه الدائم هو سر صمود الفريق مهما كانت التحديات. شكرًا لهم لأنهم يثبتون في كل مرة أنهم الشريك الحقيقي في كل إنجاز".

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء الأحد المقبل، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين الغريمين التقليديين، اللذين التقيا من قبل في تسع نسخ سابقة من البطولة، حسم الأهلي ستًا منها، مقابل ثلاث بطولات للفريق الأبيض.