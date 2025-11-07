قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا
شيري عادل تكشف حقيقة ظهورها بـ دبلة | خاص
جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا
بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

رغم التأهل إلى نهائي السوبر المصري، تعرض فريق الزمالك لضربة موجعة بإصابة نجمي الفريق عدي الدباغ ومحمود بنتايك، حيث تتساءل جماهير الفارس الأبيض عن مصير الثنائي من مواجهة الأهلي في النهائي.

فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس فى نصف النهائي.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك 

يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.

ما مصير بنتايك وعدي الدباغ؟

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك.

وبحسب تقرير الجهاز الطبي، فإن الإصابات التى تعرض لها الثنائى خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، ليست خطيرة ولن تستدعي التدخل الجراحي.

وأوضح الجهاز الطبي أن الثنائى شعروا ببعض الآلام العضلية أثناء المباراة، ما استدعى خروجهم حفاظاً على سلامتهم وعدم تفاقم الإصابة.

وأشار الجهاز الطبى إلى أن الفحوصات أكدت إصابة عدي الدباغ ومحمود بنتايج بـ شد عضلي خفيف، وهي إصابة لا تدعو للقلق لكن سيتم التعامل معها بحذر لضمان تعافي اللاعبين بشكل كامل قبل العودة للمشاركة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات إضافية خلال الساعات القادمة لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لنهائي كأس السوبر أمام الأهلي.

الزمالك إصابات الزمالك مباراة الأهلى والزمالك موعد مباراة الأهلى والزمالك نهائي كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد