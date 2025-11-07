بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟

رغم التأهل إلى نهائي السوبر المصري، تعرض فريق الزمالك لضربة موجعة بإصابة نجمي الفريق عدي الدباغ ومحمود بنتايك، حيث تتساءل جماهير الفارس الأبيض عن مصير الثنائي من مواجهة الأهلي في النهائي.

فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس فى نصف النهائي.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.

ما مصير بنتايك وعدي الدباغ؟

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك.

وبحسب تقرير الجهاز الطبي، فإن الإصابات التى تعرض لها الثنائى خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، ليست خطيرة ولن تستدعي التدخل الجراحي.

وأوضح الجهاز الطبي أن الثنائى شعروا ببعض الآلام العضلية أثناء المباراة، ما استدعى خروجهم حفاظاً على سلامتهم وعدم تفاقم الإصابة.

وأشار الجهاز الطبى إلى أن الفحوصات أكدت إصابة عدي الدباغ ومحمود بنتايج بـ شد عضلي خفيف، وهي إصابة لا تدعو للقلق لكن سيتم التعامل معها بحذر لضمان تعافي اللاعبين بشكل كامل قبل العودة للمشاركة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات إضافية خلال الساعات القادمة لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لنهائي كأس السوبر أمام الأهلي.