الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تاريخ موجهات نادي الزمالك بنادي بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير :"مؤخراً بقى يتردد جملة “بيراميدز أخد مكان الزمالك” سواء إعلامياً أو في الشارع المصري".

واضاف :"طب تعالى نشوف تاريخ مواجهات الفريقين:

24 مباراة، 14 فوز للزمالك، 4 فوز لبيراميدز، و6 تعادلات".

وختم :"يعني حتى لو بيراميدز كسب أفريقيا، وشارك في كأس العالم، وكسب السوبر الأفريقي، وتفوق على الأهلي في الدوري،

هتلاقي الزمالك دايماً كعبه عالي عليه، وبأقل الإمكانيات.

وده هو مبدأ “اللامنطق” الجميل اللي بيعيش جوه نادي الزمالك.

فوق يا محترم، إحنا الزمالك ".

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري