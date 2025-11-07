الزمالك يعقد مؤتمر صحفي غدًا قبل القمة أمام الأهلي في السوبر المصري

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ"أحمد عبد الرؤوف"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا السبت في تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت الإمارات، و3:05 مساءً بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر، قائد الأبيض، رفقة المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.