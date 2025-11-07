خالد الغندور يثير الجدل حول مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤلاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"توقعاتكم لمباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر و التوقع الصحيح جائزة ٢٠٠٠ جنيه و تيشرت فريقه المفضل بإذن الله ".



وقد أعلن الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"طاقم تحكيم اماراتي لمباراة بيراميدز و سيراميكا و طاقم تحكيم أوروبي لمباراة الزمالك و الأهلي

واضاف :" و الحكام المصريين هيرجعوا لمصر اليوم بعد انتهاء مباريات الدور قبل النهائي"

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري