آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
أخبار العالم

محمود نوفل

أعلن الجيش اللبناني ، استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله بغارة إسرائيلية، استهدفت سيارة كان بداخلها أمس في قضاء صيدا.

ووجه ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهما إلى الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله، مؤكدا: “ننظر ببالغ الخطورة للتعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له : أحد المستهدفين في صيدا كان يعمل في وحدة الاستخبارات بالجيش اللبناني.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني في الغارات التي نفذها على صيدا يوم أمس.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أن الجيش استهدف عناصر تابعة لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكه بشكل شبه يومي من خلال شن غارات جوية وعمليات برية في جنوب لبنان.

