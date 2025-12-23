الاحتلال يتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله

وجه ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي تهما إلى الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله ؛ مؤكدا " ننظر ببالغ الخطورة للتعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : أحد المستهدفين في صيدا كان يعمل في وحدة الاستخبارات بالجيش اللبناني.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني في الغارات التي نفذها على صيدا يوم أمس.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أن الجيش استهدف عناصر تابعة لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكه بشكل شبه يومي من خلال شن غارات جوية وعمليات برية في جنوب لبنان.