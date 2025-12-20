الجيش اللبناني يضبط مخزن أسلحة في بعلبك ويؤكد التزامه بالإجراءات القانونية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، ضبط مخزن للأسلحة داخل شقة سكنية في بلدة الأنصار – بعلبك، وذلك خلال عملية نفذتها دورية من مديرية المخابرات بعد ورود معلومات أمنية دقيقة.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي أن الشقة كانت مستأجرة من قبل أحد المطلوبين، وعثر بداخلها على أسلحة خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى مذنبات وكمية من الذخائر. وأكد البيان أن المضبوطات سلمت إلى الجهات المختصة، وجرى فتح تحقيق بإشراف القضاء المعني.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى جهوزية الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر وفق الخطة التي أعدها الجيش اللبناني.

في المقابل، ذكرت قناة «كان» العبرية أن الجيش اللبناني يرفض تنفيذ أي مداهمات لمنازل مدنيين في الجنوب أو مصادرة أسلحة دون إذن قضائي أو موافقة أصحاب العقارات، رغم ما وصفته بضغوط إسرائيلية وأمريكية داخل لجنة تنفيذ التفاهمات.

وأضافت القناة أن الاجتماعات لا تزال مستمرة في مقر قوات «اليونيفيل» في الناقورة، دون إحراز تقدم ملموس، في ظل تمسك الجانب اللبناني بالقوانين المحلية وحرصه على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توتر أمني أو تهديد للاستقرار.