إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش اللبناني يضبط مخزن أسلحة في بعلبك ويؤكد التزامه بالإجراءات القانونية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
القسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، ضبط مخزن للأسلحة داخل شقة سكنية في بلدة الأنصار – بعلبك، وذلك خلال عملية نفذتها دورية من مديرية المخابرات بعد ورود معلومات أمنية دقيقة.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي أن الشقة كانت مستأجرة من قبل أحد المطلوبين، وعثر بداخلها على أسلحة خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى مذنبات وكمية من الذخائر. وأكد البيان أن المضبوطات سلمت إلى الجهات المختصة، وجرى فتح تحقيق بإشراف القضاء المعني.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى جهوزية الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر وفق الخطة التي أعدها الجيش اللبناني.

في المقابل، ذكرت قناة «كان» العبرية أن الجيش اللبناني يرفض تنفيذ أي مداهمات لمنازل مدنيين في الجنوب أو مصادرة أسلحة دون إذن قضائي أو موافقة أصحاب العقارات، رغم ما وصفته بضغوط إسرائيلية وأمريكية داخل لجنة تنفيذ التفاهمات.

وأضافت القناة أن الاجتماعات لا تزال مستمرة في مقر قوات «اليونيفيل» في الناقورة، دون إحراز تقدم ملموس، في ظل تمسك الجانب اللبناني بالقوانين المحلية وحرصه على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توتر أمني أو تهديد للاستقرار.

الجيش اللبناني مخزن للأسلحة بعلبك رئيس الحكومة اللبنانية لبنان نهر الليطاني

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

