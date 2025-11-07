غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري

يواصل الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، في لقاء حاسم ينتظره عشاق الكرة المصرية، وسط عدة غيابات تضرب صفوف الفريق الأبيض وتشغل بال الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

ويواجه الزمالك أزمة بسبب غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن المباراة لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والاستبعاد الفني.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من: ناصر منسي، وآدم كايد، وخوان بيزيرا، ومحمد السيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمود الشناوي.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغيابات، لضمان ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن في مواجهة الغريم التقليدي، المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.