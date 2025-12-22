السمالوطي رئيسًا لغرفة صناعة الجلود وزلط والحسيني وكيلين

أسفرت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل هيئة مكتب الغرفة للدورة الجديدة 2025 – 2029، مع اختيار ممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع ودعم تنافسيته محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم الاثنين بمقر اتحاد الصناعات، بحضور النصاب القانوني للأعضاء.

وأعلنت نتائج الانتخابات عن فوز جمال السمالوطي بمنصب رئيس الغرفة، بينما تم انتخاب كل من محمد زلط وأحمد الحسيني الألماني كوكيلين للمجلس، و ضم تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلا من رأفت الخياط ومصطفى علام، لتكتمل بذلك القيادة الجديدة التي ستقود استراتيجية الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.

وفي نفس السياق، تم اختيار رأفت الخياط ليمثل غرفة صناعة الجلود في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود الجديد أن برنامجه خلال الدورة الحالية يستهدف بناء صناعة جلود مصرية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال تحديث منظومة الإنتاج والاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود الجديد يضم في عضويته أيضا مراد عبد الجواد، هشام البوشي، كريم ملوك، أشرف محروس، سامح زيدان، مصطفى صالح ، ماجد مكرم، شريف يحيى، محمد نجم، و باسل لطفي.

