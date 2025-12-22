طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
اقتصاد

ولاء عبد الكريم

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.

كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس.

وضم تشكيل هيئة المكتب أيضاً كلاً من المهندس عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس شركة معمار الإشراف أمناء للغرفة.

فيما تم اختيار المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP ممثلاً لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي هذا التشكيل في مرحلة مهمة لقطاع التطوير، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ حيث يُعوَّل على المجلس الجديد الدفع بملفات دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات قد أعلنت فوز 12 مرشحًا بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة، للدورة الجديدة 2025-2029، والتي أجريت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضوًا، وتضم في عضويتها أكثر من 15 ألف مطور عقاري، و22 مدينة ذكية تستوعب 32 مليون نسمة.


فيما ينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى 3 فئات (كبيرة، متوسطة، صغيرة).

وكان قد تقدم 12 عضوًا للترشح بواقع 4 مرشحين لكل فئة، وفازوا جميعًا بالتزكية.

فئة المنشآت الكبيرة: المهندس طارق شكري، المهندس عمرو سليمان، المهندس أمجد حسنين، المهندس أشرف الحفناوي.

فئة المنشآت المتوسطة: الأستاذ أمل عبد الواحد، المهندس محمد البستاني، الأستاذ عمر الطيبي، المهندس أحمد أمين مسعود.

فئة المنشآت الصغيرة: هاني العسال، وائل رمضان، المهندس عمرو دياب، المهندس محمد طاهر

