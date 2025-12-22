عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية وحسام ناجي وعمرو المرشدي وكلان

أسفرت انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز المهندس عمرو الحفني برئاسة الغرفة، كما تم اختيار كل من المهندس حسام حسين ناجي، والمهندس عمرو السعيد المرشدي وكلان للغرفة.

كما تم اختيار المهندس زكريا الشافعي ممثلًا لغرفة استصلاح الأراضي الصحراوية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب تشكيل هيئة مكتب الغرفة والتي ضمت النائب ياسر عرفة، والمهندس إسلام سالم، بما يعكس توازنًا بين الخبرات الفنية والتمثيل المؤسسي.

استصلاح الأراضي الصحراوية

وأكدت الغرفة أن مجلس إدارتها الجديد يستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة متكاملة لدعم قطاع استصلاح الأراضي الصحراوية، ترتكز على تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع الرقعة الزراعية، وربطها بالصناعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتتضمن الخطة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وشركات الاستصلاح، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية اللازمة، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري الذكي لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.

كما تسعى الغرفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المستثمرين، ودعم الكوادر الفنية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمعات العمرانية والزراعية الجديدة، وترسيخ دور الغرفة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الزراعية والصناعية في مصر.