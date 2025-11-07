موقف غامض لـ محمد صبحي قبل مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر

تعرض محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة شد عضلي خفيف خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري الممتاز، وهي الإصابة التي تسببت في استبعاده من مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ولم يحسم بعد موقف صبحي من المشاركة في نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويأمل الجهاز الطبي للفريق في لحاق الحارس الدولي بالمباراة، حال تجاوزه الفحوصات الطبية المنتظر إجراؤها خلال الساعات المقبلة بنجاح، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في القمة.

وفاز الزمالك على بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف نهائي كأس السوبر المصري.