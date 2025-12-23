رئيس بعثة مصر بأنجولا: بعد حصد 76 ميدالية.. شبابنا نواة أبطال المستقبل|فيديو

أعرب طارق السعيد، رئيس البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية الرابعة للشباب المقامة في أنجولا 2025، عن فخره الكبير بما حققته البعثة من نتائج مميزة، مؤكدًا أن ما أنجزه اللاعبون يعكس قوة وإمكانات الشباب المصري.

المركز الثالث بين 42 دولة رغم المشاركة المحدودة

وأوضح السعيد خلال صباح الخير يا مصر أن البعثة المصرية، التي شاركت بسبعة اتحادات رياضية فقط، نجحت في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام بين 42 دولة أفريقية، رغم أن بعض الدول شاركت ببعثات تفوق البعثة المصرية بثلاثة أضعاف.

حصاد 76 ميدالية متنوعة

وأشار رئيس البعثة إلى أن مصر حققت 76 ميدالية بواقع 33 ذهبية، و22 فضية، و21 برونزية، في إنجاز يعكس الروح القتالية والأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون خلال المنافسات القارية.

شباب مصر الاستثمار الحقيقي للمستقبل

وأكد طارق السعيد أن هذا النجاح يبرهن على القيمة الحقيقية للشباب المصري، معتبرًا أن هؤلاء الأبطال يمثلون نواة أبطال المستقبل، بعد أن رفعوا علم مصر عاليًا على منصات التتويج.

تحديات تنظيمية وجهود إدارية ناجحة

وأضاف أن المشاركة كانت تجربة ثرية، استطاع خلالها فريق اللجنة الأولمبية المصرية الإداري والطبي تجاوز العديد من التحديات التنظيمية، مع توفير الرعاية الكاملة للاعبين حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

شكر للاتحادات الرياضية وسفارة مصر بأنجولا

وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس البعثة التهنئة للاتحادات الرياضية واللاعبين، كما قدّم الشكر للسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر في أنجولا، لدورها البارز في دعم البعثة وتذليل العقبات طوال فترة البطولة.