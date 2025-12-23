قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بعثة مصر بأنجولا: بعد حصد 76 ميدالية.. شبابنا نواة أبطال المستقبل|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعرب طارق السعيد، رئيس البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية الرابعة للشباب المقامة في أنجولا 2025، عن فخره الكبير بما حققته البعثة من نتائج مميزة، مؤكدًا أن ما أنجزه اللاعبون يعكس قوة وإمكانات الشباب المصري.

المركز الثالث بين 42 دولة رغم المشاركة المحدودة
وأوضح السعيد خلال صباح الخير يا مصر  أن البعثة المصرية، التي شاركت بسبعة اتحادات رياضية فقط، نجحت في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام بين 42 دولة أفريقية، رغم أن بعض الدول شاركت ببعثات تفوق البعثة المصرية بثلاثة أضعاف.

حصاد 76 ميدالية متنوعة
وأشار رئيس البعثة إلى أن مصر حققت 76 ميدالية بواقع 33 ذهبية، و22 فضية، و21 برونزية، في إنجاز يعكس الروح القتالية والأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون خلال المنافسات القارية.

شباب مصر الاستثمار الحقيقي للمستقبل
وأكد طارق السعيد أن هذا النجاح يبرهن على القيمة الحقيقية للشباب المصري، معتبرًا أن هؤلاء الأبطال يمثلون نواة أبطال المستقبل، بعد أن رفعوا علم مصر عاليًا على منصات التتويج.

تحديات تنظيمية وجهود إدارية ناجحة
وأضاف أن المشاركة كانت تجربة ثرية، استطاع خلالها فريق اللجنة الأولمبية المصرية الإداري والطبي تجاوز العديد من التحديات التنظيمية، مع توفير الرعاية الكاملة للاعبين حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

شكر للاتحادات الرياضية وسفارة مصر بأنجولا
وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس البعثة التهنئة للاتحادات الرياضية واللاعبين، كما قدّم الشكر للسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر في أنجولا، لدورها البارز في دعم البعثة وتذليل العقبات طوال فترة البطولة.

دورة الألعاب الأفريقية أنجولا الألعاب الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

ترشيحاتنا

متحف الفن والحديقة

متحف الفن والحديقة يفتح أبوابه للجمهور ضمن مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير"

عمرو يوسف وكندة علوش

فى عيد ميلاده.. قصة حب وزواج عمرو يوسف وكندة علوش

كوثر شفيق

فى عيد ميلادها.. قصة حب كوثر شفيق وعز الدين ذو الفقار

بالصور

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد